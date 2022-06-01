俄烏開戰期間，烏克蘭國家安全局(SBU)陸陸續續截獲有利證據，曝光俄軍發揮令人匪夷所思的作戰水準。近期當局公開一段遭俘擄俄士兵的供詞，稱上級逼迫大家簽署「屠殺合同」，如果不照做後果恐怕不堪設想。

烏克蘭國家安全局(SBU)是該國專業情報機構，今日(1)再度於臉書更新消息，寫下「守軍在頓內茨克州（Donetsk）逮捕一名俄士兵，以下是他的供詞。」只見他無精打采的癱坐在床上接收審問，鑒於自己不是唯一被逮的人，似乎已放棄用「軍事演習」才來烏克蘭的謊，反倒坦率地全盤托出。

他向SBU人員坦承，軍營裡每一個人都會拿到「屠殺合約」，上面寫著「我願意殺害烏克蘭平民」。俄高層還威脅若拒絕簽名，除了終身解職，還可能面臨監禁的懲處。眼看有些人堅持不簽，他最後決定以烏克蘭人的命，換取自由。然而，事情走到這一步，不但暴露了自己的身分，賠上自由和那些無辜平民的性命，也再次揭示同袍種種暴行。