年底台北市長選舉，國民黨徵召立委蔣萬安出戰，綠營是否會派衛福部長陳時中迎戰，成為討論話題。前民進黨立委郭正亮直言，陳時中日後若參選台北市長，一定會被問到市政議題，媒體一定會追問很尖銳的議題，如果他講錯，相信對手之一的現任北市副市長黃珊珊，一定會重砲出手。

郭正亮今(1日)在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」表示，陳時中日後若參選台北市長，一定會被問到市政議題，而市政議題都是很尖銳的議題，媒體一定會追問，如果他講錯，相信黃珊珊一定會重砲出手，因為黃珊珊過去擔任台北市議員、現在又當副市長，在疫情的高壓下還能穩紮穩打，越來越有母雞的樣子。因此，可預期的是，她只要逮到機會，一定會重砲出手轟對手。

郭正亮強調，如果陳時中照現在的調調去選台北市長，一定會失分，且民調下跌的可能性偏高，因為他對市政議題不夠熟悉，這些問題會立刻凸顯出來，這些都是不能迴避的問題，台北市民不會等陳時中準備好才出來檢視他，只要他一宣布參選，沒有人會管他有沒有準備充分，像是大巨蛋分潤爭議、內湖交通堵塞問題等，都是沒有題庫的問題，程度若不好，很容易就會受挫。