因疫情而延遲2年上映的《捍衛戰士-獨行俠》(Top Gun: Maverick)果然值得等待，要是這部片草率的放到串流平台就可惜了。在這部新片中，劇組設計了很多劇情巧思，同時滿足老影迷的懷舊，與新開發的劇情。來談談電影中幾個值得注意的要點。

臭鼬工廠的幾個著名傑作機，由上方順時針分別是SR-71、F-117、F-35、U-2。(圖/Skunk Works)

暗星飛機與臭鼬工廠：

在電影的開場劇情，「獨行俠」在莫哈韋沙漠(Mojave Desert)擔任極機密超高速飛機「暗星號」(Darkstar)的試飛員，飛機上與駕駛桿上多次出現一隻小臭鼬的卡通形象，那是臭鼬工廠(Skunk Works)的標示；臭鼬工廠正是幾種著名飛機：U-2「蛟龍夫人」(Dragon Lady)、SR-71「黑鳥」(Blackbird)，以及世界首款匿蹤隱形戰機F-117A「夜鷹」(Night Hawk)的設計單位。

在「獨行俠」上飛機前，他戴著氧氣罩在跑步機上跑步，他並不是在練身體，而是要趕快排光血液中的氮氣，才不會在高空環境中，因氣壓的劇變發生潛水夫病。同樣道理，當「獨行俠」上飛機前，是全程吸著氧氣罩，臨上飛機時再戴上加壓頭盔。

當暗星號起飛後，電影還特別表現這架飛機的引擎雙重性能，臨近高速度操作時，原本的渦輪扇引擎被隔板關閉，取而代之的是超燃衝壓引擎。這一整段都非常專業，正是研發中的高超音速飛機所設計的引擎模式。

超燃衝壓引擎的意示圖，是2種功能不同的引擎合在同一個系統，上半部是普通渦輪扇引擎，負責0~3馬赫的飛行速度，下半部構造極為簡單的區域是超燃衝壓引擎，負責3~5馬赫階段的飛行。(圖/DARPA)

之後，「獨行俠」的極限操作使得暗星號蒙皮熔毀而解體，他彈射逃生後，落到美國中部的小鎮，餐廳裡的鎮民驚奇的看著這位穿著類似太空衣的飛官，誤以為「獨行俠」是外星人。這個有趣情節很可能是引用中華民國前空軍上將華錫鈞的經歷。1959年8月4日，華錫鈞是赴美受訓的U-2飛行員，那天U-2座機故障，華錫鈞在晚間將飛機迫降到科羅拉多州柯爾特斯鎮（Cortez）的小機場，當華錫鈞穿抗壓飛行裝走出機艙時，讓小鎮居民都相當驚訝，當地報紙還形容是「外星人緊急迫降」，引發媒體爭相報導。

發生在1959年8月4日的U-2迫降小鎮事件，一個穿著特殊壓力衣的人(華錫鈞將軍)從奇特的飛機中爬出，被小鎮視為外星人降落事件。(圖/華錫鈞將軍提供)

「害我浪費四年」

在這部新片中，另一個重點是「獨行俠」與年輕飛行員「公雞」(Rooster)的相處與互動，「公雞」是過世朋友的兒子，之間的情感衝突在所難免。原本老影迷會以為，主要衝突點在於有沒有從父親離世走出，但真正的原因是「獨行俠」在「公雞」高中畢業時，阻止他就讀美國海軍官校，所以他憤怒的說「害我浪費四年」。

可見「公雞」不是海軍官校科班出身，但他終究成為海軍飛行員，很可能是走了大學儲備軍官訓練團(ROTC)制度。在美國，沒有進入軍校也可以在大學學程中，透過ROTC制度成為軍官，當然課程和訓練情況，都和官校很不相同，但只要在最後考核能通過，那他也能成為與軍校畢業生完全相同的軍官。曾任美國國務卿的鮑威爾(Colin Powell)，就並非軍校出身，而是ROTC制度培養的四星上將。

星際大戰般的任務：

與捍衛戰士第一集著重防空攔截不同，這一集的劇情重點是炸射威脅國家的核武工廠，這段劇情與1981年，以色列攻擊伊拉克的奧西拉克核反應爐(Osirak)行動(也稱「巴比倫行動」、歌劇院行動)最為相似，只是過程極為類似《星際大戰4：曙光乍現》摧毀死星行動，同樣要在壕谷中低空飛行，以躲避防空系統與戰機。

這個敵國是誰沒有說明，最為類似的是伊朗，因為伊朗是目前仍然擁有F-14雄貓戰機的國家，當然，劇組也做出了虛構，伊朗全境很難找到冰天雪地與針葉林的環境。

俄羅斯的Su-57：

上一段講到作戰行動很像星際大戰，那麼對手也該有個TIE戰機了，拜先進特效之賜，劇組不必再把F-5E噴黑畫紅星，說它是「米格28」，這次電影中的反派戰機的大名鼎鼎的Su-57，北約稱「重罪犯」(Felon)，雖然整部電影中，相當刻意的僅稱「第五代戰鬥機」來代表，但外型就確實是Su-57。

為了突顯Su-57的強大，捍衛小組在整個飛行訓練過程中，多次強調「F/A-18是絕對打不過第五代戰鬥機，能避就避，不要對決」。這很有意思，因為不少軍事專家對於Su-57在航電、引擎推力和運動性能是頗有質疑的，電影這樣安排，顯然是料敵從嚴，並且強調自己是「以弱勝強」。

儘管Su-57目前並未外銷，但是將 Su-57 作為敵對國家的首選主力，這個想法並非沒有道理。

F-35C 在哪裡？

在電影的開場中，航空母艦甲板上明顯有F-35C，但是整部電影之後都沒有再次出現。為什麼沒有F-35C？ 一個簡單而直接的原因是F-35C在美國海軍的數量還是不夠，無法冒險完成這部電影所要求的各種特技。

電影中的解釋是敵方基地有「GPS 干擾器」的存在，對 F-35 執行任務的能力產生了一些未描述的影響。其實，如果干擾器對F-35這麼有效，那麼那些與美國的敵國家就要開始大力投資干擾器了。

與電影拍攝相關的原因是F/A-18有雙座型，儘管演員們接受了一些飛行訓練，而且許多航拍也都是在駕駛艙內拍攝的，但是整部電影的飛行駕駛工作當然是真正的飛行員，演員們是在後座紀錄表情與拍攝各種鏡頭。F-35C是完全沒有雙座型的，也就不利於拍攝。