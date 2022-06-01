本季超級黑馬動畫《派對咖孔明》爆紅片頭曲〈chikichikibanban〉完整版一推出立刻勇奪KKBOX日語新歌日榜及周榜冠軍，公開至今連續霸榜10天。該曲的演唱團體「QUEENDOM」成員金谷鞠杏親自為台粉示範孔明舞，要大家「跟著孔明一起熱舞」。

〈chikichikibanban〉由日本唱跳團體「lol」成員hibiki與moca 、女團「FAKY」成員Akina及Taki、還有唱跳團體「GENIC」成員金谷鞠杏，5位少女合組限定團體「QUEENDOM」所演唱，洗腦旋律與魔性歌詞，除了成為超夯迷因，近日也帶起一波翻跳孔明舞熱潮，連統一獅吉祥物萊恩都在球場上熱跳，堪稱今年現象級神曲。

該曲其實翻唱自匈牙利歌手JOLLY的原曲，隨著動畫及主題曲爆紅，匈牙利原曲〈CIKI CIKI BAM BAM〉4月底甚至逆襲登上日本iTunes Store舞曲榜冠軍。YouTube影片播放超過2億次，堪稱匈牙利派對之王的JOLLY也特地在匈牙利街頭錄製影片熱唱了一段原曲，感謝《派對咖孔明》翻唱他的作品。

《派對咖孔明》中的另一首話題曲，是由主角月見英子的歌唱配音「96猫」所演唱的片尾曲〈心情HIGH翻天↑↑〉，改編翻唱2006年大和美姬丸（mihimaru GT）的J-POP經典名曲，近日釋出完整版後同樣在榜單上快速竄升，動畫熱潮持續延燒音樂串流，更激起資深「哈日族」滿滿的回憶殺。