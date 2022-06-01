2022年6月，英國女王將舉行登基70週年慶「白金禧慶典」，而與英國皇室有淵源的精品品牌Burberry，也特別推動大規模的慈善活動，以三個與慈善、環保相關的活動為英國女王獻上祝福，也為地球、弱勢發聲。

Burberry漂浮草甸。（ Burberry提供）

英國女王伊麗莎白二世至今已登基70年，英國政府也宣佈月2日至5日放連續假期，並舉行大型慶祝活動，而擁有英國王室認證的最高榮譽「皇家御用（Royal Warrant）」徽章的Burberry，也成為今年6月舉辦的白金禧慶典官方合作夥伴，推出三個活動，首先是與與歷史皇家宮殿組織 (HISTORIC ROYAL PALACES) 和SUPERBLOOM合作，在泰晤士河上打造漂浮草甸，它以5000多種植物打造，其中不少是泰晤士河生態系統的指標植物，以此強調生物多樣，而在設施關閉後，所有植物也將由志工重新種植於當地社區。除植物外該設施也運用1.4噸從英國各條河流中，蒐羅而來的可回收塑膠打造，它相當於58000個塑膠瓶或330萬根塑膠飲料用吸管，未來也將被重新利用、回收，品牌也藉此環保設施表達解決氣候危機的承諾。

Burberry女王白金禧年絲綢方巾，1萬5500元。（ Burberry提供）

Burberry女王白金禧年絲綢方巾，1萬5500元。（ Burberry提供）

另外，品牌也推出白金禧年紀念絲巾Jubilee紀念絲巾，該絲巾靈感源於英國林地和生活在當地的動植物。其中有紫杉樹、風信子、蝴蝶和松鼠，而絲巾的四角還有代表大不列顛島上的四種鳥類：英國的知更鳥、蘇格蘭的松鼠、北愛爾蘭的雀鷹和威爾斯的金鷹。除此之外，Burberry更會向蘇格蘭林地信托基金會（The Woodland Trust）捐款，用於保護和恢復本土林地遺產。

兒童禧年藝術活動 。（ Burberry提供）

最後Burberry邀請孩童創作紀念畫作，並與英國的教育基金會、圖書公司合作，幫助推動孩童識字和教育計畫。這些藝術品除了向女王致敬，即日起至9月18日也會在靠近白金禧慶典地區的80多個公車站展出。