曾在《死亡筆記本》中飾演最強勁敵的藤原龍也與松山研一，時隔15年後再次正式合作，共同主演日本知名導演廣木隆一少見的懸疑大作《噪音》，而這次也都是2人首次與廣木導演合作，就連演戲經驗豐富的藤原龍也在開拍前相當緊張，實際拍攝後卻感到相當充實：「演員的提議，廣木導演都會接受地說『那樣也滿有趣的，來試試看吧』，為了讓故事中的世界更加擴展，會進行許多嘗試，我們也很好發揮。」松山研一也大讚：「他是一位會接受所有意見的導演，如此沒有制約感，演起來非常開心。」

該片劇情講述居住在豬狩島上的泉圭太（藤原龍也 飾）與兒時玩伴田邊純（松山研一 飾）、菜鳥警察守屋真一郎（神木隆之介 飾），某日不小心失手殺了闖入島上的神祕男人，和平的日常竟因此逐漸崩壞。在故事尾聲某一場重要的戲，導演使用了一鏡到底的拍攝手法，對此松山研一表示：「在那一場戲特別地感受到藤原龍也的強大力量。或許是演技詮釋的時間太長，他拍完後都筋疲力盡了，甚至站不起來，龍也前輩真的很厲害。」

藤原龍也則是在一旁說道：「那麼長一段戲用一鏡到底的拍攝手法，實在很異常。廣木導演是個很厲害的挑戰者，是非常需要體力的拍攝現場。」在休息時間，藤原龍也也時常找松山研一一起對臺詞，培養兩人之間的好默契，藤原龍也提到片場的氛圍：「這次的拍攝行程非常緊湊，但是一旦喊『卡』又會變回輕鬆的氣氛。」松山研一更透露：「龍也前輩在攝影機前面表情會改變，我們也能分得出來什麼時候是正式開始的表情，幸好可以跟上切換的瞬間。」

藤原龍也與黑木華在片中飾演育有一女的夫妻，黑木華也分享現場的拍攝狀況：「我和龍也前輩女兒的童星，導演沒有給她劇本就只是讓她待在拍攝現場。」藤原龍也也補充說道：「她完全不知道劇情的發展，導演只向她說明接下來要拍攝的劇情，讓她專注於該場戲，是用這種方式拍攝。」《噪音》故事最後藏著意想不到的結局，而演員們也在宣傳時期被下了封口令，日本正式上映後藤原龍也笑說：「在宣傳活動中有很多不能說的話，上映後終於可以說了，覺得輕鬆了一些。」松山研一連忙在一旁提醒：「但是還有兩點被交代不能說，我很擔心龍也前輩會不會不小心說出來。」電影明（2日）在台上映。