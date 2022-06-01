端午連假將持續高溫悶熱、午後雷陣雨的狀態，後2天西南風增強，中南部降雨機率增。（中央氣象局提供）

今（1）日各地大多晴到多雲天氣炎熱，午後對流發展旺盛，局部山區及東北角有較明顯雷陣雨，中央氣象局指出，明日天氣仍溫暖偏熱，午後各山區有局部短暫雷陣雨，大台北及宜蘭、花蓮平地有局部大雨發生的機率。端午連假3天將持續高溫悶熱、午後雷陣雨的狀態，直到下周一鋒面接近，降雨才會明顯增加。

中央氣象局表示，明（2）日台灣附近為偏西南到南風的環境，各地大多為多雲到晴可見陽光，僅清晨至上午中南部地區有零星陣雨或雷雨出現，不過降雨較短暫、範圍也較小；午後因熱力作用，主要在各山區有局部短暫雷陣雨，而大台北及宜蘭、花蓮平地也可能會下雨，且有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，因偏南風帶來溫暖空氣，夜晚清晨各地溫度為24到27度，感受較溫暖，而白天高溫預估各地為32至34度左右，局部溫度還會再更高一些，感受溫暖偏熱，中午前後紫外線也較強，出門要注意防曬並多補充水分。

6月1、2日定量降水預報。（中央氣象局）

端午連假天氣（3日至5日）各地大多為多雲到晴，高溫大多來到30度以上，感受偏熱，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，降雨時間較短、範圍也較小，且主要是在清晨至上午時段，而午後在大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨的機會，且發展仍旺盛，有局部大雨發生的機率。

4日、5日假日兩天西南風增強，水氣亦增多，使中南部的降雨斷斷續續的整日都有機會，且午後範圍也增廣一些，在北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，因天氣逐漸不穩定，中南部地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率。

下周一（6日）鋒面接近及西南風影響，水氣再增多，天氣有較大的轉變；西半部地區降雨機率明顯增高、整日皆有短暫陣雨或雷雨的機會，而東半部雲量偏多，午後也有局部短暫雷陣雨的機會。

下周二、下周三（7日、8日）鋒面影響，整體降雨變得更明顯，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，且鋒面上可能有對流較強的中、小尺度系統，請注意短時強降雨。