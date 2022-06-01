謝金燕外型亮眼、陽光健康形象，深受廠商喜愛，目前手上擁6代言，人氣超夯。她近日擔任電商品牌活動大使，1日曬出身穿一襲橘色短褲套裝美照，大方秀一雙纖細辣腿，表示每次在夜深人靜或需要紓壓時，就會透過線上購物來釋放壓力。

謝金燕的經紀人球球表示，謝金燕曾經在平台上幫媽媽買巨型花盆、花肥及培養土等，但因為媽媽容量計算有誤差，最後竟然送來一卡車的土，目前都還在使用中，她自虧：「依照目前速度應該可用到下輩子。」

她日前忙拍攝廣告，笑表示，當天好像比拍攝自己的MV還要緊張，一聽廣告的改編歌曲後，心情驚喜又喜愛，她分享，現在生活起居都全靠網購，「什麼都買，從酒精噴瓶到巨型花盆、培養土等都買」，加上疫情升溫，她不時會補貨酒精、酒精分裝瓶等，一定選擇放心的平台購物，開心享受網購時光，目前沒遇過詐騙事件。

她將在8月20日於高雄巨蛋重啟「Turn口罩」世界巡迴演唱會，經紀人透露，目前演唱會籌備狀況都是跟著疫情的上下起伏，謝金燕大多時間都防疫在家，同時保持規律運動、努力創作，也趁空檔追劇放鬆，她笑說：「耍廢佔大部分。」

謝金燕近來擔任電商品牌活動大使，造型亮眼。（蝦皮購物提供）