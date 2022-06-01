中華職棒不但球員在球場上熱血奮戰，啦啦隊在場邊加油顏值高電暈粉絲，攝影師也常捕捉到穿著火辣的正妹球迷；中信兄弟除了有超兇迷妹「本壘奈」外，昨(31日)又有象迷妹被拍到好身材，畫面中身旁男士貼心幫她拿出卡胸異物，被網友們噴鼻血大讚：「最佳好球選出來了」。

中華職棒味全龍昨(31日)在台中洲際棒球場客場發威，靠著吉力吉撈．鞏冠、拿莫．伊漾開轟，聯手以5比4擊敗中信兄弟。然而不只全壘打煙火秀有看頭，不少網友5局上半觀看線上轉播時，眼尖發現在觀眾席直擊春光乍洩；只見一名兄弟女球迷穿緊身低胸上衣，然而她胸口似乎卡有「髒東西」，趕緊轉向身旁男性友人求救，男球迷於是伸手將髒東西從胸口拿出丟掉，畫面讓網友看得血脈賁張直呼：「全場最佳好球！」

男球迷伸手將髒東西從女球迷胸口拿出，畫面讓網友看得血脈賁張。（圖／取自爆廢公社公開版臉書）

「大將軍豪洨專區-什麼都聊廢文區」臉書粉專分享了這個畫面，網民暴動喊：「攝影師大哥您內行的」、「我終於知道為什麼要積極發展棒球了...」、「這個應該列為永久歡迎免費入場名單 提高收視率」、「我只知道我流鼻血了」、「投手在場上控球，球迷在場外練習控球」、「這導播可以下去多領一隻雞腿」，太美畫面熱議瘋傳。

而該女球迷事後也在IG解釋當時狀況：「感謝大家的批評指教，我是照片主角本人，整晚都在回覆朋友們轉發的訊息。當時只是剛好胸前有一根掉落的頭髮，我先生幫我拿起來，就這麼簡單，也沒有在公共場所做不雅行為」；女球迷強調：「單純因為熱愛兄弟進場看球，只要有時間都會到場支持，也被拍到了無數次，但沒想到這次會被轉發。好的留言謝謝大家，不太好聽的留言也確實稍微影響到我的心情了，希望大家都能專注在球賽，我依舊對身為象迷這件事感到驕傲，希望大家都能一起支持中信」，看來她不是一日球迷，而是不離不棄的熱血鐵粉。