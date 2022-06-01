張伍以《黃昏》專輯入圍本屆金曲最佳台語男歌手獎。（Robokatz提供）

張伍以《黃昏》專輯首度入圍金曲台語歌王，今年對手包括蕭煌奇、王俊傑、大支、蘇明淵等強敵，被問到誰是最大勁敵？他透過經紀人Ben表示，入圍的老師們都很厲害，自己能入圍就偷笑了！他很感謝評審，覺得在評審眼中「蕭煌奇這樣主流的歌手比較吃香」。

張伍2008年曾和呂士軒、史今組成饒舌團體「違法SmashRegz」出道，後來3名成員各自單飛，張伍2017年發行首張個人專輯《歡迎入座》，接著發行第2張專輯《像我們這樣的騙子》，皆為饒舌歌曲，歌詞直白也比較腥羶色。

身為台中人的他，一直想做一張母語專輯，給自己童年一個交待，於是決定第3張專輯《黃昏》要用台語創作，並打造成饒舌版本的《聊齋誌異》，主軸講的是神鬼，但其實傳達最可怕的不是鬼而是人。他也邀請阿爆、壞特？te等歌手合作，碰撞出不同火花。

首度以台語出輯就入圍金曲獎最佳台語男歌手大獎，他被經紀人告知時，第一反應是問：「真的假的？」他也開心跟家人、女友分享喜訊，打算跟製作人一起走星光大道，經紀人說，已請造型師治裝，要讓他帥帥的走紅毯。

30歲的張伍曾擔任平面設計，自己接案子，後來成為專業作詞人，近年幫梁靜茹、Ella、安心亞、孫盛希、吳映潔等歌手寫了很多動人的情歌，都大受歡迎。而他的歌手身份受疫情影響，表演活動幾乎都延期，5月份只有一場活動，經紀人笑說他主要收入來源「只能靠寫詞」。