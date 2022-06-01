超有才的母親！1名母親為了教育孩子隱翅蟲的危險與分辨其外型，親手製作出「大型隱翅蟲翻糖蛋糕」，鮮紅色蟲腳與細長蟲身相當栩栩如生，但沒想到孩子看到後竟一口把所有蟲腳咬下，剩下身體喊說「變成笛子了」，讓母親傻眼；其他網友笑說「會不會哪天小孩子把真的蟲拿起來啃啊」。

該名母親在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她平時喜歡做烘焙，日前為了教育孩子隱翅蟲的可怕，她親自製作出貌似隱翅蟲的大型翻糖蛋糕，成品照片中頭、胸、腹部與前中後腳都相當逼真，雖然比例大了許多，但顏色與細節幾乎是等比例放大，但孩子看到後的反應卻讓她傻眼了。

母親製作大型隱翅蟲翻糖蛋糕，鮮紅色蟲腳與細長蟲身相當栩栩如生，但沒想到孩子看到後竟一口把所有蟲腳咬下，剩下身體喊說「變成笛子了」。（翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

母親製作大型隱翅蟲翻糖蛋糕，鮮紅色蟲腳與細長蟲身相當栩栩如生，但沒想到孩子看到後竟一口把所有蟲腳咬下，剩下身體喊說「變成笛子了」。（翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

該母親將大型隱翅蟲蛋糕拿給兒子後，兒子竟直接拿靠近嘴部，把蟲的腳啃光光，剩餘的蟲身還說像是「直笛」，兒子對她喊「媽咪妳看，變成笛子了！」讓他無奈喊隱翅蟲終究還是不敵「小屁孩」。

照片曝光其他網友紛紛留言「我的天啊，太逼真了！我吃不下去啊」、「居然吃得下去」、「很有想像力啊」、「我還以為是真的」、「會不會哪天小孩子把真的蟲拿起來啃啊」、「會不會結果教材失敗，只要看到隱翅蟲就抓起來吃」、「當你小孩真幸福，有缺打掃的嗎？我願意去幫忙」、「感覺兒子還是對蟲蟲的熟悉度跟接受度比較高」、「媽媽的手真的好巧」。