防彈少年團在Apple Music上推出新節目「BTS Radio： Past ＆ Present」。（Apple Music提供）

韓國男團「防彈少年團」（BTS）自2013年成軍以來已經走到第9個年頭，不僅締造出許多輝煌紀錄，更是成功收服全球千萬歌迷的心。身為第一位在葛萊美獎頒獎典禮中表演的韓國團體，在2021年、2022年也以「最佳流行組合」入圍者身份再次登上葛萊美舞台，上月31日更受邀造訪美國白宮晉見總統拜登，直播吸引30幾萬人同時在線觀看，拜登大讚BTS不只是出色的藝人，更能向大眾傳遞好訊息，有著正面影響力，事後BTS官方推特也曬出了7位成員與拜登比手指愛心的照片。

BTS也藉著6月10日發行全新精選專輯《Proof》之際，在Apple Music上推出新節目「BTS Radio： Past ＆ Present」，講述這些日子以來，原來是多大的堅毅與看不見的一次次振作奮發，讓他們能不畏各界偏見與壓迫的聲浪，越來越「防彈」。隊長RM說：「我們希望透過這個節目與全球的ARMY們與Apple Music聽眾一起慶祝BTS成軍9週年。在我們精心安排的歌單脈絡中，聽眾能回溯BTS的成長旅程，還有我們想和大家分享的故事，都是這些過程才造就了今天大家所認識與喜愛的 BTS 。」

首集節目分享BTS的開始和音樂風貌已播出，本週五（3日）晚間9點將更新第2集，挑選ARMY喜愛的歌曲分享。而在下週五新專輯《Proof》發行日當天，則將播出最後一集，團員們則要首次公開這一路不凡成就背後的辛酸甘苦談。