金曲歌后徐佳瑩1日出席電台活動。她以〈雛形〉、〈以上皆非〉入圍第33屆金曲獎「年度歌曲」、「最佳單曲製作人」、「最佳MV」，她笑說，3個大獎都想奪下，但是私心最想拿「年度歌曲」，因為該獎項一共有8首歌曲入圍，競爭激烈，她直言，「我覺得最難拿的是年度歌曲，入圍的歌曲比較多，很多都有代表性。」

她的導演老公比爾賈以〈以上皆非〉MV入圍金曲「最佳MV獎」，夫妻一起走金曲紅毯？她表示，目前在討論中，「因為家裡也需要有人顧小孩」，至於金曲戰袍樣式？她說，有請造型師正在尋覓中，還幽默自爆說，她從以前穿衣服就沒有要打仗的意思，當天希望帶給大家一些快樂的感官體驗，而不是一些有攻擊性的。

好友艾怡良今年與金曲歌后擦身而過，被封為金曲遺珠，日前自爆與瑞典籍男友分手，是否有送上關心？徐佳瑩說，這不一定是壞事，說不定她這樣又有靈感寫新歌，並直誇艾怡良的專輯很棒，「我以朋友身份為她感到驕傲，「她是多才創作歌手，一直維持很有質感的高水準。」

近來因為疫情影響，她大多時間都在家陪伴1歲多兒子「小樂高」，她坦言，很擔心外面疫情狀況，沒事不會帶兒子出門，近期與兒子每天長時間的日夜相處，她甜蜜說，每次看著兒子一舉一動，會感覺很神奇，「覺得他長得很快，小朋友一眨眼就長大了，但現在不能帶他出去看看世界，滿可惜。」