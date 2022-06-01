陸駐日本大使孔鉉佑今天（1日）在日中協會發表「紀念邦交正常化50週年、思考和平與發展時代主題」演講時表示，希望日方在台灣問題上謹言慎行，避免對中日關係帶來衝擊。

6月1日，駐日本大使孔鉉佑應邀出席日本對華友好七團體之一的日中協會交流大會，發表「紀念邦交正常化50週年、思考和平與發展時代主題」演講。日中協會會長、前自治大臣野田毅，協會特別顧問、前日本駐華大使阿南惟茂，日經濟界、教育界、智庫等100余名會員及共同社、時事社、NHK、朝日電視台等媒體人士、使館張漪波公參出席活動。

孔鉉佑在演講中表示，1972年中日實現邦交正常化，這是兩國關係史上的重要里程碑。今昔對比，中日關係50年滄桑巨變，兩國相互依存、深度交融，各領域交流合作達到前所未有的廣度深度，尤其是雙邊貿易額從10億美元增長到3700億美元的超大體量，每個人都從中日關係發展中切身受益。作為地區兩個重要國家和世界第二、第三大經濟體，中日關係對於地區和世界已經並將繼續產生舉足輕重的影響。

孔鉉佑表示，中日邦交正常化最大的歷史功績，就是為兩國開創了50年和平，造就了中日長達50年的發展機遇期，也為地區和世界的和平與發展作出了重要貢獻。彼此從中汲取的重要啓示，就是要始終順應和平與發展的時代潮流，抓住兩國人民渴望和平、共謀發展的核心訴求，把握和平、友好、合作的正確方向，絕不能因一時一事而動搖。

孔鉉佑表示，50年後的今天，無論國際形勢還是中日兩國自身都發生很大變化，中日關係新老問題交織凸顯，再一次來到何去何從的關鍵路口，面臨走回頭路甚至誤入歧途的風險。中國希望雙方作出正確選擇，維護和鞏固中日來之不易的和平發展局面，把一個更加成熟穩定的中日關係帶到下一個50年。為此雙方應做好以下幾點：

首先要解決好認知定位問題。中國到底是不是日本的威脅？這是日方必須回答清楚的根本性問題。無論中方如何發展，從未把日本當成自己的對手或敵人，始終主張中日和平友好、合作共贏。但中國越來越清晰地看到，當前日本國內把中國視作戰略安全威脅的傾向正在上升，執意聯美遏華的示強論調和消極舉動正在增多，值得雙方高度警惕。

孔鉉佑關切，日方是否打算再次走上以鄰為壑甚至與鄰為敵的歧途，是否要將兩國關係推向對立對抗的老路。這不僅關乎中日關係走向、日本自身利益，也關係到亞洲的和平與穩定。希望日方保持戰略理性和清醒，奉行更加積極的對華政策，真正把互為合作夥伴、互不構成威脅的共識落到實處。

二是要高舉合作共贏旗幟。中日經貿合作是互利共贏的典範。越是在兩國關係遇到困難之時，雙方越要發揮經貿合作「壓艙石」和「推進器」作用，持續做大共同利益，為兩國關係注入更多動力和穩定性。中國始終將日本作為重要合作夥伴，歡迎日方加大對華投入，樂見日本企業在對華合作中取得更大成功。

孔鉉佑表示，希望中日兩國經濟界堅定合作信心，不斷深挖合作潛力，培育打造新增長點，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定，為疫情下各自經濟復甦發展提供更大助力。雙方也要正確處理好競爭與合作的關係，用合作共贏的正向思維取代輸贏多寡的競爭邏輯，在公平、開放的競爭環境中相互促進，彼此成就，努力實現更高層次的互利共贏。

三是要有效管控矛盾分歧。歷史一再證明，中日關係好與壞，很大程度取決於矛盾分歧能不能管得住、管得好。邦交正常化以來，中日雙方達成四個政治文件，為處理歷史、台灣等重大原則問題立下了規矩。雙方近年也就妥處涉海等敏感問題達成了四點原則共識。信守這些規矩、原則和共識，是兩國政府彼此作出的鄭重承諾，也是雙方管控矛盾分歧必須恪守的根本遵循。雙方應切實做到重信守諾，按照中日四個政治文件原則和雙方共識精神，妥處重大敏感問題，通過對話協商建設性管控矛盾分歧，確保中日關係行穩致遠。

「在這裡我想談一下台灣問題。」孔鉉佑強調，台灣問題是事關中日關係根基的高度敏感問題，一旦處理不好，將對兩國關係帶來破壞性影響。凡是熟悉中日關係歷史的人都清楚，遵守一個中國原則、妥處台灣問題是中日邦交正常化得以實現的前提，日本政府在邦交正常化之初向中方作出過明確承諾。

孔鉉佑表示，中國注意到，在當前美方肆無忌憚大打「台灣牌」、不斷攪動台海局勢之際，日方與美策應配合，不時在一個中國原則上搞「小動作」，涉台消極動向密集突出，一些人公然鼓吹「台灣有事」等極端論調，嚴重助長「台獨」勢力囂張氣燄，給中日關係發展製造了嚴重障礙。中國希望日方信守中日四個政治文件原則和迄今承諾，不逾矩、不越線，在台灣問題上謹言慎行，避免對中日關係帶來更加嚴重衝擊。

四是傳承弘揚友好傳統。民間友好是中日關係的優良傳統和寶貴財富。戰後以來，兩國人民懷著永不再戰、世代友好的堅定信念，掀起以民促官、以經促政、以地方促中央的民間友好熱潮，推動實現邦交正常化和中日關係不斷發展。以日中協會為代表的一大批友好團體脫穎而出，成為中日友好事業的中堅力量。

孔鉉佑表示，在邦交正常化50週年的今天，發揚中日友好比以往任何時候都更重要，這個初心不能丟，友好大旗要堅定扛下去。雙方要努力克服疫情影響，積極行動起來，廣泛開展人文交流及民間、地方交往，保持交流熱度頻度，增進兩國民眾相互理解，扭轉民意下滑勢頭。中日關係的未來寄託於年輕一代，雙方要重點加強青少年交流，吸引更多年輕人關心中日關係發展，積極投身中日友好事業，引領新時期民間友好的新高潮。

此外，孔鉉佑全面深入闡述「全球安全倡議」和「全球發展倡議」內涵，強調當今世界既不太平也不安寧，和平與發展的時代主題面臨前所未有的嚴峻挑戰。面對動蕩變亂的世界，各國人民對於和平與發展的渴望更加迫切。

孔鉉佑表示，中國國家主席習近平提出的「全球安全倡議」和「全球發展倡議」相互呼應、相互促進，是中方秉持真正的多邊主義，為應對國際安全挑戰、推動全球發展行穩致遠提供的重要國際公共產品。中方將堅定踐行倡議，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

孔鉉佑表示，與世界其它地區相比，中日共同所處的亞洲地區在過去幾十年總體保持和平穩定，區域合作蓬勃發展，經濟實力快速躍升，率先衝破疫情陰霾，成為當前世界最具發展活力和潛力的板塊。這是亞洲各國團結開創的合作成果，需要各國倍加珍惜、攜手守護。

孔鉉佑指出，然而需要警惕的是，亞洲地區來之不易的和平局面和發展勢頭正在遭遇挑戰和威脅。就在上周，美國總統拜登進行首次亞洲之行，以推進「印太戰略」之名，煽動亞洲分裂對抗，處處充斥著對華遏制的消極動向。日方積極予美響應配合，扮演了十分活躍的角色。

孔鉉佑直指，對於美國的「印太戰略」，無論美方如何使用「自由」、「開放」等漂亮的字眼粉飾包裝，都無法掩蓋其拉幫結伙搞「小圈子」、通過陣營劃分圍堵遏制中國的霸權本質。美方不遺餘力將中國塑造為地區國家的共同「威脅」，以此為藉口鼓勵日本擴充軍力，強化日美同盟，拉攏日韓參加北約組織，推動「北約亞太化」和打造「亞太版北約」，聲稱重塑中國的周邊地緣環境，實質是把地區國家置身於大國博弈和陣營對抗的危險前沿。

孔鉉佑指責，美方推出的所謂「印太經濟框架」，毫不掩飾其意圖就是為了提供「替代中國的方案」，強迫地區國家接受美方制定的單方面規則和不對等條款，加入由美方主導、另起爐灶的地區經濟體系。這種刻意排除特定國家、脅迫他國選邊站隊的做法，與其標榜的「自由」「開放」毫不沾邊，只會衝擊破壞以東盟為中心的現行地區合作架構，侵蝕亞洲各國辛勤開創的區域一體化成果。

孔鉉佑表示，中國感到慶幸的是，越來越多國家已經看清了美國精緻利己主義者的真面目，看透了美方在本地區製造分裂、煽動對抗、破壞和平的背後圖謀，不願充當美對抗遏制中國的「棋子」。

孔鉉佑表示，中國也想奉勸美國等少數國家，所謂「印太」不過是近年來生造出來的地緣政治概念，而亞洲則是承載了數千年古老文明和歷史積澱、流淌在地區國家基因之中的身份認同。所謂「印太」永遠取代不了亞洲。如果美方認為用所謂「印太戰略」或一個框架就可以孤立中國這樣一個亞洲大國，就可以割裂阻斷亞洲國家同中國的歷史淵源和現實聯繫，完全是行不通的。

孔鉉佑表示，亞洲是中日和地區國家共同的安身立命之所、發展繁榮之基。面對團結還是分裂、合作還是對抗的歷史抉擇，絕大多數國家的真實想法是不願在中美之間選邊站隊，主流聲音是希望各國和睦相處、合作共贏。亞洲國家的立場應當得到足夠尊重，亞洲國家的聲音應當得到更多傾聽。日本身兼中國近鄰、美國盟友、亞洲一員的身份屬性，何去何從受到亞洲國家和國際社會的關注。

孔鉉佑表示，很多日本朋友告訴他，他們非常懷念上世紀七、八十年代推行「福田主義」的那段時期。當時的日本是美國盟友，但絲毫沒有妨礙同中國締結和平友好條約，將中日關係提升至新的高度，與東南亞國家間的「亞洲外交」同樣搞得有聲有色，受到地區國家的信任。這或許可以對現在的日本政府有所啓發，對華、對美、對亞洲外交並非矛盾對立、顧此失彼，完全可以平衡兼顧。

孔鉉佑表示，他經常提醒日本朋友，對美關係不是日本外交的全部，日方不應在日美同盟一條道上走到黑，也不應只在少數「夥伴」和「同志」國家身上下功夫。希望日方保持戰略自主，展現遠見和智慧，尤其是平衡處理好對華、對美關係，同時積極改善發展同周邊鄰國關係，擁抱亞洲大家庭，這樣日本才能把路越走越寬。

孔鉉佑表示，中日同為亞洲和世界重要國家。如果把視野和格局打開，跳出矛盾分歧，站在地區和世界全局的高度，就會發現中日之間存在廣泛的共同利益和共同關切，無論是推動世界經濟復甦、促進區域開放融合、解決地區熱點問題，還是應對各種全球性課題，雙方能做的、該做的事情很多，合作的緊迫性非常強。希望日方與中方一道，認真回應地區國家期待，在地區和國際多邊事務中加強溝通、協調與合作，傳播更多正能量。

孔鉉佑表示，和平與發展是永恆的時代主題，也是所有國家不變的追求。邦交正常化以來的50年間，中日兩國充分享受了和平與發展帶來的巨大紅利。站在嶄新的歷史起點，期待雙方一道努力，繼續譜寫中日和平友好、合作共贏的新篇章，同時為促進地區乃至世界的和平安寧、團結合作、發展繁榮作出新的更大貢獻。

野田會長表示，回顧日中邦交正常化以來50年歷史，兩國關係歷經風雨起伏，取得了巨大的發展成就。當前日中關係現狀難言理想，但無論何時雙方都應堅持相互尊重，謀求互利共贏，推動兩國關係實現長期穩定發展。