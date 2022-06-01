女星楊繡惠最近才公開認愛白雲，儘管一夜翻盤，還是引爆話題。今（1日）凌晨楊繡惠又有新動作，在臉書公開氣譙：「說要被車撞死的那個人怎麼還沒死？老天爺睡著了嗎？」掀起熱議。

楊繡惠時常在社群平台分享工作和日常生活，光是臉書就有35萬粉絲，今（1日）深夜12點多，她無預警發了一篇咒罵文：「說要被車撞死的那個人怎麼還沒死？老天爺睡著了嗎？」由於沒有指名道姓，勾起許多網友的好奇心，紛紛留言：「怎麼了，繡惠姐生氣了」、「應該是負心漢又亂發誓了吧」、「葛斯齊還汪小菲？」，還有女網友留言：「有一個欺負女人、孕婦、寶寶的，每天語言暴力老婆、家人、鄰居的渣老頭，活八十幾，還在，老婆都先走了，所以，壞人長命」釣出楊繡惠本人回應：「我真的很不服氣。」

事實上，這不是楊繡惠第一次發文罵人，今年1月她也在半夜暴怒PO文：「怎麼可以有那麼多眼盲的人？被一個利用你的人騙，以為他會愛你，女人為何要這樣自己騙自己？有老公的、離婚的，有婚姻的，意淫很開心嗎？表明很可怕，當你們了解後會後悔」，文末楊繡惠更直接撂狠話：「要知道故事的真相嗎？改天公布」讓很多網友看得一頭霧水，楊繡惠則在留言處叮嚀：「不要對號入座，我只是有感而發」，事後解釋是圈外朋友陷入感情糾葛，因此有感而發PO文。