香港一代玉女黎姿(現名馬黎珈而)，影視歌三棲，曾主演《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》等夯劇，奠定其女神地位，2008年嫁給大15歲的殘疾富商馬廷強，就退出演藝圈，而她之後接手弟弟的醫美事業，晉升為身家百億的女CEO，愛情事業雙得意，近日她在社群曬出近距離素顏照，50歲真面目讓網友都看傻了。

黎姿近日在社群曬出搭遊艇出海遊玩照，寫下：：「It’s a beautiful day. Don’t let it get away！」只見她對著鏡頭燦笑，還有幾張近距離的拍攝，50歲的她素顏依舊皮膚Q彈飽滿，臉上幾乎看不到歲月的痕跡，好狀態根本不像年齡已經半百了。

網友見狀都大讚「真美，真好看」、「我的女神」、「實在太靓了」。黎姿因在《古惑仔》系列電影中飾演「小結巴」一角打開知名度，之後在《倚天屠龍記》中飾演趙敏，被譽為「最美趙敏」，美貌和演技兼具的她，在事業高峰之際，嫁給富商馬廷強，之後就退出演藝圈，育有3名女兒。

而很有商業頭腦的黎姿，積極發展醫學美容事業，自己當起CEO，之後更成為上市公司，讓她搖身變成身家百億的女富豪，更被封「最美CEO」。