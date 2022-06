香港一代玉女黎姿(現名馬黎珈而),影視歌三棲,曾主演《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》等夯劇,奠定其女神地位,2008年嫁給大15歲的殘疾富商馬廷強,就退出演藝圈,而她之後接手弟弟的醫美事業,晉升為身家百億的女CEO,愛情事業雙得意,近日她在社群曬出近距離素顏照,50歲真面目讓網友都看傻了。

黎姿近日在社群曬出搭遊艇出海遊玩照,寫下::「It’s a beautiful day. Don’t let it get away!」只見她對著鏡頭燦笑,還有幾張近距離的拍攝,50歲的她素顏依舊皮膚Q彈飽滿,臉上幾乎看不到歲月的痕跡,好狀態根本不像年齡已經半百了。

網友見狀都大讚「真美,真好看」、「我的女神」、「實在太靓了」。黎姿因在《古惑仔》系列電影中飾演「小結巴」一角打開知名度,之後在《倚天屠龍記》中飾演趙敏,被譽為「最美趙敏」,美貌和演技兼具的她,在事業高峰之際,嫁給富商馬廷強,之後就退出演藝圈,育有3名女兒。

而很有商業頭腦的黎姿,積極發展醫學美容事業,自己當起CEO,之後更成為上市公司,讓她搖身變成身家百億的女富豪,更被封「最美CEO」。