有位女子用「公媽牌手機殼」保護手機，特殊的樣子也笑翻網友「祖公祖嬤有保佑」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

祖公祖嬤有保佑！有男子在臉書分享1段影片，是介紹一款特殊手機殼，影片中有位女子把「祖先牌位」當作手機殼套上手機，不過女子在用手機打自聊天時，明顯可見觸控方式卡卡的，有趣的樣子也讓一旁拍攝的男子放聲大笑；網友一見也笑翻表示「攜帶式神主牌」、「視訊的時候，需要擺上鮮花、素果」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段影片，影片中有名女子在使用手機，但是女子的手機殼竟然是套上「祖先牌位」，不過女子在觸控手機時似乎卡卡的，尤其是按到手機邊緣時，會被「祖先牌位」的厚度給影響觸控，拍攝影片的男子笑稱「有點難按」，並對女子觸控卡卡的樣子在一旁不斷狂笑；原PO也在貼文寫下「比犀牛盾還要強的手機保護殼」。

畫面一出，網友紛紛留言表示「祖公祖嬤有保佑」、「接電話就像跟公媽聊天一樣」、「公媽保護你」、「要交換禮物可以送這個」、「不僅摔不壞，還不會被偷走」、「攜帶式神主牌」、「視訊的時候，需要擺上鮮花、素果」、「公媽牌手機殼」、「滑到相簿照片就真的好笑」。

另外也有網友對於手機觸控卡卡的部份表示「人生已經很苦，為什麼連聊個天都要這麼折磨」、「用個手機這麼煎熬」、「應該很難操作」、「好難按」、「這不是用按的，要用意念控制」、「好卡手勢」。