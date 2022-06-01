高雄三線一星警官酒駕影片曝光 局長震怒：這犯了天條！

高雄市警局一名三線一督察上月30日晚間與友人在熱炒店喝完酒後，獨自酒駕自撞安全島，酒測值高達1.0MG／L，事發影片曝光，可見該督察的轎車輪胎疑似爆胎、發出嚴重摩擦火光，行駛一段距離後車身搖晃衝撞分隔島；高雄市警察局長黃明昭對此震怒表示「犯了警察的天條！」

該名張姓督察當時酒駕影片曝光，他的轎車疑似失控打滑後輪胎處出現摩擦火光，疑似有爆胎情形，接著車身一路偏移後就撞向路中分隔島，後方民眾見狀立刻報案，仁武分局員警獲報到場處理，沒想到該名督察酒測值達1.0MG／L，依違反公共危險罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

「犯了警察的天條！」，高雄市警察局長黃明昭相當震怒，表示深惡痛絕，從重嚴懲，絕不寬貸，並追究連帶責任；高雄警察局表示，身為督察人員，竟未能以身作則，知法違法，犯下「警察不可饒恕之酒駕行為」，顯已不適任督察工作，除依《警察人員駕車安全考核實施要點》規定，將張姓督察記一大過懲處並調降為一般專員職務外，年終考績將考列丙等重懲，並追究相關人員考核監督責任，以示對酒駕員警絕不寬貸。

事發影片曝光，該督察的轎車輪胎發生嚴重摩擦火光，行駛一段距離後車身搖晃衝撞分隔島；高雄市警察局長黃明昭對此震怒表示「犯了警察的天條！」（翻攝照片）

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