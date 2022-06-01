台美經貿關係出現重大進展？行政院政委鄧政中今(1日)與美國貿易副代表畢昂琪會談後，於晚間行政院記者會宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st Century Trade），政院發言人羅秉成表示，雙方將以具體行動深化雙邊貿易關係。消息一出，在PTT論壇掀起熱議，許多網友質疑：「沒合約、沒MOU，只有嘴砲也能急著宣傳？」

鄧政中表示，今與畢昂琪（Sarah Bianchi）舉行視訊會議，台美雙方在會議中確認，雙邊將啟動重要經貿倡議，根據該倡議內容，台美雙方將啟動貿易談判，以便在未來能獲得高標準、具有經濟利益的貿易協議。

首次會議將在本月底於美國華府舉行，台美經貿關係上多年期望跟美方貿易談判，現在正式展開。

鄧振中日前與美國貿易代表戴琪在「APEC貿易部長會議」舉行期間，展開雙邊會談，討論台美經貿等議題，雙方並約定數周後再進行會談，形式不限實體或視訊，雙方會面預計在6月下旬。不過，戴琪因另有其他要務，今天由畢昂琪與鄧振中視訊對話。

行政院政務委員鄧振中（左）5月20日在泰國曼谷與美國貿易代表戴琪（右）會晤。（取自美國貿易代表署發言人推特）

鄧振中指出，台美21世紀貿易倡議分別為貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，非市場經濟等項目談判，雙方已經同意本月底在華府舉行首次會議，預計將會由他親自出席，與美方貿易談判代表正式展開談判。

鄧振中表示，本項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖。本項倡議內容係以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP，政府將結合產、官、學、研各界力量，為我爭取最大利益。

至於「台美21世紀貿易倡議」是否取代原有的「台美TIFA」？鄧振中說，台美TIFA是20多年來對話機制，將來會持續維持，倡議明確目標經由談判達成經貿協定，兩國家交往未來會越來越頻繁。

政院宣布該項重大倡議內容，在PTT論壇迅速引發數百名網友討論。有網友表示，「跟美國人開會聚餐也要大內宣？」、「早日簽署=沒簽啊」、「MOU(備忘錄)至少還有個儀式，倡議是類MOU嗎？」、「我們買美國貨免關稅嗎？」、「翻譯：就是雙方聊得興高采烈，還沒到簽備忘錄」、「連MOU都沒有，好意思拿出來唱」、「這叫重大突破？哈哈哈」、「塔綠班最會吹」、「沒合約沒MOU，只有嘴砲也能急著宣傳？」

不過，也有少部分網友替政府緩頰表示，「小英政績+1」、「我相信黨有後手」。