國內新冠肺炎疫情處於高原期，確診死亡個案依法應儘速火化，以免發生防疫破口，但北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰認為，現在台灣社區都是病毒，何必隔離死者快速火化呢？直言自己真的看不下去了，「那些染疫過世孩子的家長心中有多遺憾！」

蘇一峰今晚在臉書發文表示，對感染新冠不幸死亡者，強制短時間火化已經不必要了，如今台灣社區遍地都是病毒，何必隔離死者快速火化呢？家人失去見最後一面送最後一程的機會，結果是造成家屬一輩子無法原諒自己的傷痛。

「我願意當第一個提的人，去承擔可能的砲火，因為我真的看不下去了！」蘇一峰也說，「當親愛家人過世那一刻，誰會不想陪陪他抱抱他嗎？跟他說說話嗎？那些染疫過世孩子的家長心中有多遺憾！」

貼文引起許多網友共鳴，「強制短時間火化已經不必要了！+1」、「真的！都說要跟病毒共存了！為什麼不能跟往生者好好告別呢？」、「真的⋯病毒都遍地開花了，已經放任它到處飛了」、「的確是，給彼此一個說再見的時間吧，不然真的會遺憾一生」。

也有人認為只能等中央將新冠肺炎降級才能解套，「法定傳染病直接降階」、「只要降到第四類法定傳染病就解決了」、「這點認同，但是唯一方法就是把covid踢出法定傳染疾病，保險業表示解脫」。