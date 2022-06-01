行政院經貿辦今天指出，台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，以具體方式深化台美經貿關係；目標是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定，將有利台灣爭取參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

行政院經貿談判辦公室晚間透過新聞稿表示，行政院政務委員鄧振中今天與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）視訊會晤，雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，目的是要以具體方式，深化台美經貿關係。

經貿辦表示，台美雙方將致力於開啟談判，目標是在談判完成後，獲致高標準且具經濟意義的貿易協定。預期雙方未來的談判包括，第一、貿易便捷化：尋求以最佳方式促進貿易，包括加速執行世界貿易組織（WTO）的貿易便捷化協定、採取數位化措施等，以加速海關通關程序；就電子支付方式、風險管控、保護交易者資訊等進行協商，以協助中小企業善用科技快速通關。

第二、法規訂定原則：本於對良好治理及遵守法律的理念，採用完善、透明化的原則訂定法規，包括即時在網路提供關於法規及法規訂定過程的資訊、與公眾溝通並考量各方意見，並基於最佳資訊、科學及證據做成法規決策：尋求討論服務業法規透明化及良好治理的可能性。

第三、農業：透過科學、以風險為基礎的決策、採取透明完善法規作法等方式，尋求可促進農業貿易的法規。

第四、反貪污：為防止及打擊賄賂與貪污，致力建立強而有力的反貪污標準、消除以稅賦減免作為賄賂的方式、建立關於追繳貪污犯罪所得措施、建立拒絕提供涉及貪污犯罪的外國公職人員避風港的相關措施。

第五、協助中小企業貿易：為便利中小企業經商，將透過排除貿易障礙、分享最佳做法等方式，促進中小企業貿易；協助婦女或弱勢群族等擁有的中小企業經商。

第六、掌握數位貿易所帶來的利益：尋求對勞動者、消費者、企業家及中小企業有利的數位貿易環境；雙方共同理念包含建立消費者對數位經濟的信任、推廣資訊的取得、便利數位科技的使用、建立具韌性且安全的數位基礎建設，並解決數位經濟中具歧視性和貿易扭曲的作為。

第七、推廣以勞工為中心的貿易：推動勞動權益保護，發展更具包容性的貿易與勞動政策，包括消除全球供應鏈中的強迫勞動；創造更多機會，促進性別平等，彰顯貿易可以成為促進勞動權益的正面力量。

第八、支持環境及氣候行動：討論深化貿易與環境議題的合作，包括依據去年「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆締約方大會（COP26）的成果，推動雙方的經濟去碳化；交換貿易與環境相關議題資訊；支持企業、綠色就業與低碳經濟成長。

第九、標準：基於共同理念發展規範，以利標準、技術性法規及符合性評鑑程序從準備到採行，都是基於合法政策目標、不具歧視性，且不會衍生不必要的貿易障礙。

第十、國營事業：認為國營或國家控制事業及政府指定的獨占事業不符市場常規的作法，會對國際貿易及投資造成顯著扭曲；發展規範以確保相關政府控制事業依市場機制運作、公平監管，且不會接受扭曲貿易的非商業性援助。

第十一、非市場政策及做法：台美都是市場經濟體，且瞭解貿易夥伴的非市場政策衍生的損害，威脅人民生活，並傷害勞工及企業；合作對抗這些有害的非市場政策及做法。

經貿辦表示，台美雙方期待藉由「台美21世紀貿易倡議」及與利害關係人的持續互動，推進及深化台美重要經貿關係、提倡共享價值，一起應對共同的挑戰和機會。雙方將以共享價值為基礎，推動彼此貿易優先事項，為勞工及產業促進創新及包容性的經濟成長。

經貿辦指出，「台美21世紀貿易倡議」首次會議預計將在6月底前在美國華府舉行。這項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖，倡議內容是以高標準為目標，將有利台灣爭取參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府將結合產、官、學、研各界力量，為台灣爭取最大利益。