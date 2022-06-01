大流行期間忍受足不出戶的鬱悶日子，各大公司實施遠程辦公(WFH)降低員工染疫風險，似乎也成了一種小確幸，在家可以盡情地做自己，不受他人眼光。然而，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）卻不這麼認為，近期他下令「不再允許遠端工作」，每周至少要待在辦公室40小時，否則就包袱款款閃人。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，社群平台流出一封疑似是馬斯克誤傳給員工的郵件，主題欄6個英文字大大寫著「不再允許遠端工作」，稱必須要在屬於特斯拉的辦公室，而不是與工作職責無關的地點進行遠端。此外，任何想要遠程工作的辦公人員有一條件，每週至少要親自來公司40小時，強調「這已經少於我要求那些工廠人員的時數」，否則就請離開特斯拉。

報導指出，馬斯克早前就曾批評「遠程工作」(WFH)是一項錯誤的政策，稱讚中國大陸員工總是能任勞任怨做到凌晨，將矛頭指向「只想逃避工作」的美國人。

雖然沒有進一步的證據表明郵件的真實性，不過從一名網友的留言「請問通勤上下班已經過時了嗎?」卻意外釣出馬斯克本人的回應，他表示，「那些人應該都假裝在其他地方工作…」讓人不免不去相信。