在外上公共廁所有許多不方便，就有網友分享自己親身經歷，他表示肚子痛屎在滾了，在外上廁所找不到蹲式馬桶，只有坐式馬桶，他只好把衛生紙把馬桶蓋「鋪好鋪滿」，並表示這樣才不會上完之後，不小心帶了「菜花」回家；但網友確認為「浪費+沒效果」、「衛生紙會比酒精來的有效嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示自己在外上廁所很怕「坐式馬桶」，怕上完之後會帶「花」(指菜花)回去，也稱自己就算自己肚子痛，屎在滾了，遇到坐式馬桶也不得不上，但是要做好層層保護；原PO也拍了張照片，照片中的馬桶蓋鋪滿衛生紙，原PO也在貼文詢問網友們「大家在外面上大號怕不怕都找不到蹲式的廁所呢？」。

男子肚子痛只找到坐式馬桶，只好將馬桶蓋鋪滿衛生紙，網友卻痛批「浪費沒效果」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「衛生紙會比酒精來的有效嗎？」、「酒精或酒精濕巾帶著」、「衛生紙也沒有滅菌」、「買一種馬桶塑膠套還不錯用。要不就是酒精噴好噴滿」、「感覺好像召喚屎伯的儀式」、「ㄍㄡˊ到更噁心」、「前頭用V字型不要用U字型，可以省一些紙」、「隨身攜帶酒精噴罐、馬桶坐墊」、「浪費+沒效果」。