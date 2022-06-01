全新啟用的時選航空大樓內，設有飛航模擬操作教室等18間全方位專業教室，設備齊全。(朝陽科大提供)

朝陽航空學院展示的這架DC-3，是國內僅存的同型飛機中，唯一非由空軍除役改裝之雙引擎螺旋槳飛機，深受航空迷喜愛。(朝陽科大提供)

朝陽科技大學時選航空大樓落成啟用的這一天，在航空學院熱情的邀請下，筆者坐上校園內的「CTLS（輕型運動飛機）六軸全動式飛行模擬機」，並實地嘗試了起飛、巡航及著陸等多種操作，是一次有趣的初體驗！

這台「六軸全動式飛行模擬機」是朝陽科大航空學院的教學資源，造價高達新台幣200萬元，是仿照CTLS真機而製造，除了讓初學者享受飛行娛樂體驗，也是航空學院的「明星教具」之一。

飛行模擬機造價高達200萬

航空學院江支弘院長表示，六軸全動式飛行模擬機的內裝呈現與真機相同，未來還會採購A320與B747-400等固定式模擬器，搭配現有B747-400與B777-300ER程序訓練器等設施，以及基礎桌上型電腦模擬器等，讓同學們從中學習航空飛行的入門觀念與有關的組員資源管理等知識。飛行模擬器在視覺場景上，包括機場、跑道、天地線等起飛、巡航、著陸時均完整可見，內置多種地形及導航數據，可提供模擬地貌及天地線，設定雲量、能見度、風速大小等，多項飛行功能如起落航線、模擬天氣飛行及部份性能課目，無論是教學或飛行體驗，效果都非常好。

18間專業教室，設備新穎完整

飛行模擬只是航空學院的教學特色之一。為培養學子飛行與飛行衍生的專業民航技術知識，強調航空器從甲地到乙地所需專業職能，目前航空學院設有飛行與民航人員技術系；另外飛機維修、複合材料製程與修補等實務技術與知能，則有航空機械系；而航空學院的第三個發展重點將是強調旅客、貨物、郵件從甲地到乙地的專業職能，目前申請中的航空運務系也將在近期奉教育部核准後設立，預計於112學年度起開始招生。剛落成啟用的時選航空大樓中，琳瑯滿目的各種專業教室，設備新穎完整，一應俱全，航空學院用心打造專業的圓夢飛航基地，希望讓學子們有好的學習環境，培養專業的底蘊，畢業後投身航空相關工作。

盤點朝陽科大航空學院，目前包括航空機械系及飛行與民航人員技術系共規劃近18間專業教室，包含機械加工實驗室、發動機檢修實驗室、結構實驗室、複材製程實驗室、複材修補實驗室、飛行模擬實驗室、流體力學研究室、液氣壓實驗室、飛機工程實驗室、航空基礎實驗室、飛機電氣系統實驗室、UAV專業教室、VR虛擬實境教室、非破壞檢測實驗室、固定式飛航模擬器教室、駕艙程序訓練教室、飛航管理模擬教室、飛航操作模擬教室、旅客票務實作教室、航空保安與危險品實務教室以及飛航情境模擬教室等，設備新穎完整，成為航空學子專業培訓的最佳利器。

展示多架實體飛機

值得一提的是，朝陽科大航空學院新啟用的時選大樓內，展示多架實體飛機，十分具有特色。一樓吊掛在大廳天花板的水陸兩用PBY模型飛機，是台灣民航發展的起家厝，復興航空和中華航空當時就是靠這款飛機開啟了業務；而航空大樓四樓，則有歷經遠東航空與民航局榮耀時光的DC-3雙引擎螺旋槳飛機，及一架中興航空購入改裝成空中醫療專機的Hawker 400XP；另外，在航空大樓旁，亦陳列了國防部退役的S-2T反潛機，這些飛機的風光歷史，也都充滿話題性，成為航空迷追逐的焦點。