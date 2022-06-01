植物可以長多大?最新的紀錄是200平方公里！它是在澳洲海岸被發現的1株海草，可能是4500年前由1顆植子開始生成，然後蔓延成極為龐大的規模。

BBC報導，科學家團隊在伯斯(Perth)以北約 800 公里的鯊魚灣(Shark Bay)，進行海洋生物多樣性調查時，偶然得到這一發現。他們調查西澳洲外海的「澳大利亞海神草」（Posidonia australis），各株之間有多少遺傳差異，從整個海灣收集了一些樣本，檢查18,000個遺傳標記，以便得知各海草之間的不同。

該研究的主要作者艾奇洛( Jane Edgeloe)說：「答案讓我們大吃一驚，各海草之間沒有任何不同，它的基因型只有一個！也就是，都是同一株海草。」

莫奇洛說：「顯然這株海草蔓延了整個鯊魚灣，長度達到180多公里，使其成為地球上已知最大的植物。」

這種植物的適應性很強，不同水溫的環境也能因地適宜的改變。

研究人員之一的辛克萊博士(Elizabeth Sinclair)說：「顯示了這株海草的堅韌，它延伸如此之長，經歷不同水溫、鹽度以及各有差異的光照條件，理論上來說，這些不同的環境條件，通常會對大多數植物造成很大的生存壓力。」

澳大利亞海神草成長速度相當快，每年達可擴增35公分，但是能長到如此龐大，至少需要 4,500年，因此它也是個長壽的植物。