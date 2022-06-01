大立光（3008）去年發動台股史上最貴庫藏股，引發市場震撼，隨著庫藏股執行完畢，大立光也依照程序於5月30日完成註銷庫藏股變更實收資本額事宜，因應庫藏股減資，大立光每股淨值也跟著水漲船高、來到1,067.53元，較註銷前的1,062.18元，小增5.45元。

為順利展開2,000元關卡保衛戰，大立光在去年10月底公告將實施庫藏股，買回區間價格落在2,025~3,300元，這場台股史上最貴的庫藏股買回計畫，大立光原訂買回自家股票張數為1342張，但經過2個月的買回期間後，大立光最終僅買回672張，執行率近五成，平均每股買回價格2,084元，約佔已發行股份總數之0.5％。

對於執行率僅五成，大立光表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，因此未執行完畢。

由於庫藏股買回計畫早在去年底就完成，大立光於1日公告，已於5月30日辦理資本變更登記，經統計庫藏股股份註銷減資前公司的實收資本額約為13.41億元，流通在外股數約為1億3414萬股，每股淨值為1,062.18元，但在庫藏股股份註銷減資後，實收資本額將隨之變更為13.34億元，流通在外股數約為1億3346萬股，換算每股淨值1,067.53元。