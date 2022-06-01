孕婦洗澡發現摩鐵藏針孔 業者喊別鬧大「老闆是檢察官」

高雄1對夫妻昨（31日）入住小港某汽車旅館，發現房間電視櫃角落的4個螺絲孔中，其中1個孔洞內藏著針孔攝影機，事後通知摩鐵業者，業者第一時間否認，後來拆開電視櫃後果真發現鏡頭與線材，而業者只說房價打8折並升等，還要求該夫妻別把事情鬧大「老闆是檢察官」，讓該夫妻氣炸。

該對夫妻中的妻子在臉書「爆料公社」上爆料，她當時已懷孕與2對情侶朋友在當晚11點半入住高雄小港某知名汽車旅館，準備洗澡時，她的丈夫就發現電視牆上有四個鎖孔，仔細用手電筒照後發現是針孔攝影機，而摩鐵主管進房查看後第一時間否認是針孔，也否認該「鎖孔」可以拆下。

後來該女網友與丈夫堅持將電視櫃拆下，果然發現裡頭有線材與電子零件，業者才證實是針孔攝影機，她推測該「鎖孔」已在房間多時，受害者恐怕不計其數，而業者的後續處理只是房價打八折並升等房間，還稱「老闆是檢察官」要她不要把事情鬧大，之後也不再與她聯繫，讓她痛批態度惡劣。

小港分局偵查隊隊長范振家表示，入住的夫妻檔旅客5月31日入住汽車旅館，使用下載的反針孔APP，一偵測果然發現異常，並已提告妨害秘密罪，雖然業者解釋是可能是之前投宿旅客裝設，但夫妻檔也堅持提告，全案仍正在偵查中。

摩鐵業者第一時間否認，後來拆開電視櫃後果真發現鏡頭與線材，業者說房價打8折並升等，還要求該夫妻別把事情鬧大「老闆是檢察官」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

高雄地檢署表示，公務員依法不得兼職，法官法也有嚴謹規範，是否有司法官違法兼職一事，經過初步查證，目前掌握的旅館負責人並未發現有司法官身份，至於是否另有其他負責人或幕後經營者，將繼續清查。

另外，房客提告業者涉嫌妨害秘密部分，高市警小港分局已檢卷報請高雄地檢署指揮分案調查，除查明該案外，如有發現公務員涉案或包庇舞弊情事，決不寬貸，必會深入追查，以清吏治。