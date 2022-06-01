行政院政委鄧振中今晚宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，以簽訂協定為目標要進行貿易談判，涵蓋11個項目。經濟部與行政院副院長沈榮津會前同步分工，致電給國內主要16個產業公協會，爭取支持。後續等倡議談判進行，經濟部將就11項議題與自身相關部份組成工作小組協助，並隨時傳達產業意見給行政院經貿辦。

經濟部表示，如同鄧政委說的，利用「堆積木」方式來推動協議簽署，以後就是把過去總是想一次完成雙邊貿易協定（BTA）目標，改為「一分為多」策略，在關稅之外，先就貿易便捷、法規、數位貿易等11項議題個別去與美方談判，爭取分別陸續完成多個小貿易協定，以此逐步堆起來成為完整的貿易協定。

經濟部與沈榮津，今日聯手打給工總、商總、中小企業總會、台北電腦公會、國際半導體產業協會（SEMI）、鋼鐵、工具機、機械等共16個公會，傳達政府要先進行一個不觸及關稅的貿易談判想法。經濟部表示，公會多給予正面回應，認為先完成貿易便捷化、共同標準訂定，可以解決目前產業面對的塞港、塞櫃問題。畢竟如果談到關稅減讓，部份產業面臨進口減稅競爭壓力，過程會很複雜也拖很久。

未來台美21世紀貿易倡議由行政院經貿辦主導談判，經濟部表示會做兩件工作，一是就11項議題與該部有相關部份，如貿易便捷、標準、中小企、數位貿易、國營事業等，配合經貿辦組成工作小組協助，二是隨著未來談判進程，隨時與產業溝通，回報意見給行政院經貿辦。