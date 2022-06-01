中國地震台網正式測定，1日17時00分在四川雅安市蘆山縣（北緯30.37度，東經102.94度）發生規模6.1地震，震源深度17公里，屬於2013年規模7.0地震餘震；17時03分，雅安市寶興縣發生規模4.5地震，震源深度18公里，為蘆山規模6.1地震的餘震。截至19時40分，地震造成兩縣部分鄉鎮受災，雅安全市範圍接報4死14傷，均在寶興縣，受傷人員已轉市縣醫院救治。雅安市委辦公室稱，死亡4人均是被飛石砸中。專家綜合研判，該地區近幾日發生更大規模可能性不大。

大陸央視新聞報導，地震導致蘆山縣、寶興縣部分地區通信不暢，經過緊急搶修，蘆山縣和寶興縣主幹光纜全部恢復，其他中斷光纜線路正在搶通中。

雅安市抗震救災指揮部已調集應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等救援力量4500餘人，奔赴地震災區開展人員搜救、傷患救治、道路搶通和群眾轉移安置等工作。

央視新聞、「四川發布」消息，四川地震局當晚召開新聞發布會表示，雅安市震感強烈，成都、宜賓、樂山等地震感明顯。地震後，四川省地震局立即啟動二級回應，據專家綜合分析研究，此次蘆山6.1級地震屬2013年「4·20」規模7.0地震餘震，兩次地震相距9公里，發震斷裂為雙石-大川斷裂帶。

截至2022年06月01日19時，震區共記錄到共記錄到規模3.0及以上餘震1次，其中規模6.0-6.9地震0次，規模5.0-5.9地震0次，規模4.0-4.9地震1次，規模3.0-3.9地震0次，最大地震為17時03分發生的4.5級地震。

另據@四川發布消息，6月1日下午雅安蘆山規模6.1地震，大家普遍反應震感強烈。那麼，當地近幾日有可能發生更大地震嗎？四川地震台高級工程師張致偉表示，經專家綜合研判認為，該地區近幾日發生更大震級的可能性不大。

三分鐘震兩次，且同在雅安，它們有關係嗎？四川地震台高級工程師張致偉表示，寶興規模4.5地震為蘆山規模6.1地震的餘震。