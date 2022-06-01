印度寶萊塢人氣男歌手KK（Krishnakumar Kunnath）5月31日在加爾各答開唱，當天在台上飆唱1個小時左右，過程中他全身爆汗，不時拿毛巾擦拭，結束後更臉色鐵青直衝後台；KK演出結束後回酒店休息，卻出現身體不適送醫急救宣告不治，享年53歲，據最初驗屍報告得知死因是「心臟驟停」。

綜合外媒報導，印度寶萊塢男歌手KK在5月31日於加爾各答的表演結束後，回酒店休息時出現身體不適的情形，緊急送醫搶救無效，仍宣告不治，享年53歲；而初步的驗屍報告中，寫到KK遭受嚴重的心臟驟停，他還有嚴重肺部疾病和慢性肝臟疾病。

在KK死訊曝光後，他生前最後一場表演的影片也被網友瘋傳，在舞台飆唱的時候他已經滿頭大汗，時不時還會拿毛巾擦拭，而且還能對著台下觀眾展現燦爛笑容；直到表演結束，KK在工作人員陪同下，迅速衝回後台，當時他的臉色就不太對勁，不確定是否和身體不適有關。

不只KK的粉絲紛紛湧入他的IG留言哀悼，連印度總理莫迪（Narendra Modi）都發文致哀，表示得知KK死訊十分悲痛，往後只能透過他留下的音樂作品懷念他。據悉，KK的遺體會經由飛機運到孟買，葬禮將於當地時間6月2日舉行。