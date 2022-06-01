台美簽下「台美21世紀貿易倡議」，經濟部長王美花1日在記者會上表示，經濟安全跟國家安全是一樣重要的，對於台灣的不僅是台美關係，這更是台灣未來跟國際的合作非常重要的一個基礎，未來也會與行政院經貿談判辦公室（OTN）一同進行跨部會的討論，來研究哪些對我們的產業界是最有利的。

王美花表示，啟動貿易倡議，對外交部來說，是一個台美關係更進一步的深化，對OTN來說，將要展開關的談判，那對於經濟部來講，我們覺得這樣的議題對我們的產業是有什麼樣的影響，由於議題中包括數位貿易的便捷化、相關的標準、還有保護勞工、環保等等議題，這些都是可以促進更多的貿易、相關的往來，這些國際合作對產業來講，也是一個重要的議題。

「下午我也跟副院長分頭跟相關的產業界打電話。」王美花指出，產業界也認為，這樣的一個台美關係可以進到這樣的倡議、未來去進行談判，對很多的貿易的這個機制有相關規範，這些都是一個很好的方向、是一個非常好的一個方向，所以台美關係現在有一個突破，對政府可以來推進這樣的一個倡議，以及未來的談判都表達高度的肯定，「現在國際的這樣的一個重大的局勢變化裡面對台灣來說，能夠融入國際的社會，能夠融入國際的高的經貿規則是非常重要的」。