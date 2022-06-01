統一獅首局就靠著4支安打、1觸身球，單局攻下4分奠定勝基，以6比3擊敗富邦悍將，奪下3連勝，其中李丞齡攻守兩端都有亮眼表現，也獲選生涯首次單場MVP。

面對富邦先發投手陳鴻文，獅隊在首局就展開攻勢，1出局後，林靖凱觸身球上壘，陳傑憲敲安，雖然第5棒的林子豪吞下三振，但胡金龍、李丞齡、潘傑楷接連敲安，單局攻下4分。

獅隊先發投手胡智為用107球投5.2局，投出4次三振、1觸身球，雖被敲9支安打、局局都有讓人上壘，但僅因林哲瑄陽春炮失1分，拿下本季第4勝且是近期3連勝。

李丞齡單場雙安、貢獻2打點，守備上也有美技演出，他在5局下長傳本壘阻殺試圖回本壘得分的王勝偉，替球隊擋下這1分，攻守兩端都有亮眼表現也讓他獲選生涯首度單場MVP。

不過李丞齡1局上的右外野安打上二壘過程十分驚險，總教練林岳平也認為這次的跑壘有些冒險，「這應該是要留給後面的去打，有點冒然，雖然結果是有利，但那個位置是比較冒險，算是誤打誤撞。」

首打席驚險上二壘，李丞齡賽後透露自己被隊友「虧」說動作很醜，他解釋會冒險搶壘，是因為第一拍看到葉竹軒撿球時有漏了一下，「後來教練有跟我說，我第一拍已經減速後來又加速，以後要更果斷一點。」

5局下演出「雷射肩」，李丞齡表示，自己當下只是想把球傳準而已，沒想到能順利抓到跑者，他也想把生涯首座單場MVP獻給教練團，「他們提醒我、教我很多東西，接下來要把教練給的功課繼續發揮在場上，守備穩定、打擊不要太急躁。」

雖然獅隊贏球，但在比賽中傷了2名大將，林靖凱1局上挨觸身球後，在2局上被換下場，林子豪則是在5局上敲安後盜上二壘時不慎拉傷右大腿，提前退場。

「餅總」賽後說：「靖凱左手腕有照X光、骨頭沒事，子豪則要明天檢查才比較明朗，要看大腿拉傷程度到哪裡，如果比較嚴重就要換掉。」

統一獅林子豪盜上二壘後不慎拉傷提前退場。（統一獅提供）