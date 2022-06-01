俄羅斯為補充於烏克蘭前線遭遇嚴重戰損的陸軍部隊，傳出正動用各訓練單位的官兵，以成立更多的營級戰術群（BTG）；軍事專家指出，此舉雖然能在短期內填補前線戰力，卻也讓俄軍失去真正的自我恢復能力，「這招只能用一次」。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）在《富比世》（Forbes）表示，俄烏戰爭爆發前，俄軍共擁有168個營級戰術群；而為入侵烏克蘭，俄羅斯已動用至少125個營級戰術群，佔總戰力的3/4。

而經過3個月的艱苦戰鬥，根據第三方獨立觀察網站Oryx於6月1日的最新統計，俄軍已損失包括747輛戰車、823輛步兵戰鬥車、1185輛車輛在內，總數超過4000輛的各式地面載具。再加上可能有1.5萬名俄軍陣亡和更多人受傷，恐已有約36個營級戰術群失去戰力。

俄軍尚未動用的部隊中，許多駐紮在諸如波羅的海加里寧格勒（Kaliningrad）等關鍵要地，無法調往烏克蘭。為維持前線攻勢，「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）等公開情報分析團隊指出，俄軍高層已下令利用各旅、團的剩餘人力和庫存設備，組建更多營級戰術群。

艾克塞表示，俄軍每個營級戰術群約包含600至800名官兵和50輛戰甲車、每旅擁有2個營級戰術群，而所謂的「第3營」，是指各旅留在俄羅斯境內的訓練單位。

這些官兵確實屬於志願役，並足以組成額外的30至40個營級戰術群。但艾克塞強調，在俄軍損失慘重下，其只能配備老舊且缺乏維護的庫存裝備；且將訓練單位派上戰場，代表俄軍將失去真正用於恢復戰力的手段，一旦再損失便無從彌補。