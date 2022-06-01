「甜心教主」王心凌因參加陸綜《乘風破浪》第3季，重現經典代表作《愛你》，意外二度爆紅，聲勢殺翻大陸各大平台，也讓不少台灣網友疑惑，甚至有人質疑根本是炒作。對此一名鄉民出來反駁，表示原因其實就是大家對現在的華語樂壇忍耐到極限了。

網友在PTT八卦版PO文詢問「王心凌為何在對岸突然爆紅？」，不少人疑惑，在台灣知名度普通，甚至已經走下坡多年的王心凌，為何近日在大陸紅翻天，更達到了「現象級」程度，質疑是否是刻意炒作。

對此一名「lcxiann」網友回文反駁，他表示王心凌第一集根本沒幾分鐘鏡頭，表演橋段還被剪掉一半，節目組根本就是想找王心凌來「墊腳」，要炒的是其他藝人，王心凌的爆紅只是大家對停滯不前的華語樂壇市場忍無可忍了。

lcxiann表示，要炒作不管多有錢，頂多一兩個平台熱，但這次是微博、抖音、小紅書、QQ音樂全部屠榜，用買的根本不可能達到這種聲量，甚至連官媒都跟著討論。

lcxiann說，王心凌剛出來時，大家都覺得她很一般，但仔細想想，當時王心凌面對的對手是蔡依林、孫燕姿、梁靜茹、張韶涵等天后級別的，更別提還有周杰倫、林俊傑這種佛祖級別巨星，完全就是神仙打架，王心凌在裡面或許不是最強，但仍然是神仙。他打趣說，大家笑華語樂壇一直在退步，還真希望哪天可以退步到20年前。

lcxiann表示，自己從不是王心凌粉絲，但打開歌單才知道，王的每首歌根本每首都聽過，甚至都還會唱個幾句，事實上大家不知不覺中都已經變成粉絲，只是不知道是王心凌唱的。而王心凌出道20年至今，仍然可以在舞台上唱跳8分鐘沒變形，時下歌手能辦到的也沒幾位，加上雖然有歲月痕跡，但外型仍保養得很好，遠超同齡，氣質與出道時也沒變，完爆現在的新人跟網紅。

不少人也大推：「她就是戀愛腦耽誤青春 要不然天然甜優勢 真的太強大」、「老實說我覺得她唱跳比蔡依林強」、「上網找了她的歌單 發現原來很多歌曲我都有聽過」、「以前看她覺得很普，現在回頭看才知道她有多強」、「現在唱跳歌手幾乎絕種 更何況甜美系」、「說的真好，王心凌以前在眾神仙裡即使不起眼但還是有自己一席之地，其實想想也真的不簡單」、「真的是當年感情有傷到 不然會更紅」、「王就像名人堂守門員，隨便都完虐現在新人路人」、「她的愛你是當時我們高中女生必學的舞蹈」。

事實上不少對岸網友也時常批評，當前的「小鮮肉」、「小姐姐」們都是靠包裝炒作出來的，不像過往的藝人才華洋溢，直批華語流行樂壇不斷退步，自已還是寧願回去重溫周杰倫等人的演唱會。