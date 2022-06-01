前年法國網球公開賽首度獲得四大賽女單冠軍的波蘭女網世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），今年再度於紅土大滿貫發威，今天（1日）在8強賽6比3、6比2淘汰美國女將佩古拉（Jessica Pegula），個人連勝場次推進到33，單獨登上本世紀第3長連勝紀錄。

今天法國巴黎是大晴天，日場賽事豔陽高照，雖然溫度熱了點，但思薇雅蒂認為好天氣也讓比賽氣氛更好，而她認為這場比賽在移動上是她獲勝很大關鍵，能夠迫使對手往球場後面站，自己更有優勢。

對於連勝紀錄延續，思薇雅蒂認為每場比賽都有不同壓力，她把這些壓力化為助力，讓自己更專注、活躍在場上，不停尋求獲勝機會，接下來比賽仍要步步為營，不得大意。

確保33連勝，且再度挺進到法網女單4強，思薇雅蒂接下來要繼續挑戰美國名將小威廉絲（Serena Williams）在2013年創下的本世紀第2長34連勝紀錄，以及小威的姊姊大威廉絲（Venus Williams）在2000年締造的本世紀最長35連勝紀錄。

賽後場邊官方攝影會請獲勝選手於放在鏡頭前的透明壓克力版留言或簽名，今天思薇雅蒂苦思了一陣子才下筆，直呼這個任務超難，她寫下：「雖然年紀又大了一點，還是活力充沛！」5月31日才過生日的她並留下自己年紀的數字，只是一開始筆誤寫成22，但她其實才21歲，她立刻塗改成正確數字並說：「唉唷，我忘了我幾歲。」可愛模樣讓場下的她看起來就是個大女孩。

稍早另一場女單8強賽，俄羅斯選手卡薩金娜（Daria Kasatkina）以6比4、7比6（5）擊敗庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），生涯首度打進四大賽女單4強，準決賽對手正是思薇雅蒂。