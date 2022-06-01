主管全大陸疫情防控工作的中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭，近日當選中共二十大代表，全國人大常委會副委員長沈躍躍和最高人民法院院長周強，也當選二十大代表。
中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱二十大）將於下半年在北京召開，山東省第十二次代表大會今日上午閉幕，選出山東省76名出席二十大的代表，中共中央提名的代表候選人沈躍躍、周強當選。
另外，陝西省第十四次代表大會週一閉幕，選出陝西省二十大代表，中共中央提名的代表候選人孫春蘭當選。
主管全大陸疫情防控工作的中共中央政治局委員、大陸國務院副總理孫春蘭，近日當選中共二十大代表，全國人大常委會副委員長沈躍躍和最高人民法院院長周強，也當選二十大代表。
中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱二十大）將於下半年在北京召開，山東省第十二次代表大會今日上午閉幕，選出山東省76名出席二十大的代表，中共中央提名的代表候選人沈躍躍、周強當選。
另外，陝西省第十四次代表大會週一閉幕，選出陝西省二十大代表，中共中央提名的代表候選人孫春蘭當選。
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