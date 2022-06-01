澎湃新聞1日報導，大陸國務院總理李克強召開主持常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效，讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享。

會議指出，按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》總體思路、政策取向推出穩經濟一攬子政策措施，主要是對政策實施提速增效。這既是及時加大力度穩住經濟大盤的重要舉措，又堅持圍繞市場主體實施宏觀政策，實行精準調控，提高效率，不透支未來。落實中共中央、國務院部署，各部門迅速行動，6方面33條政策措施實施細則出台取得積極進展。

澎湃新聞報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前處於全年經濟關鍵節點，接下來緊迫任務就是快推動政策落地見效，加大受困群體幫扶力度，確保完成全年社會經濟主要目標任務。

上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鐘輝勇指出，對當前穩經濟一攬子政策措施的落地生效，需要隨時進行全面的篩查，對執行過程中可能存在的問題，需要快調整，保證政策不打折扣的快落實。在保證速度的同時，也需要提高效率，尤其是財政支出的效率，不要透支未來的政策空間。

會議指出，下一步，要對政策再作全面篩查、細化實化，讓市場主體和人民群眾應知盡知、應享盡享。新增1400多億元（人民幣，下同）留抵退稅，要在7月份退到位。對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8000億元信貸額度。對符合條件的失業農民工，無論是否參加失業保險，都要發放臨時補助或救助。對汽車央企發放的貨車貸款延期還本付息，要廣泛告知辦理方式。其他各項政策都要細化到可操作、能落地。

會議表示，要堅持用改革舉措、市場化辦法解難題，深化「放管服」改革。推進政策「非申即享」。對復工達產要強化重點企業「點對點」幫扶。對投資專案，各地各相關部門都要建立台賬，推動快開工。確保夏收農機免費順暢通行。落實支持平台企業合法合規境內外上市等舉措。

會議指出，要強化落實督促。國務院派到12個省的督查組要快形成報告，對政策落實中的突出問題予以通報。

會議認為，當前部分群眾就業和收入受到影響，要有針對性加大幫扶。一要確保養老金按時足額發放，今年提高標準增發的退休人員基本養老金7月底前要發放到位，提高城鄉居民基礎養老金標準。二要加強對失業和靈活就業人員、易返貧致貧和低保邊緣人口等的監測，對困難人員及時救助或納入低保。三要保持醫保報銷比例和藥品品種穩定，對符合條件臨時遇困無法繳納基本醫保費的給予參保資助。