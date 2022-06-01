苗栗有名國中生被高職生霸凌，甚至被「揮拳、抓頭髮」。（翻攝自臉書靠北苗栗）

血氣方剛，被不良社會風氣影響！苗栗某高職生於5月30日在某商店附近籃球場欺負一名國中生，不僅揮舞著手拍打國中生的頭，還抓頭髮、抓衣領，甚至揮拳往國中生的臉打過去，該名國中生不斷往後退求饒，但該名高職生還不斷逼近想要繼續霸凌該名國中生。

一名網友在臉書社團「靠北苗栗」投稿，並傳上1段影片，他表示5月30日晚間，苗栗縣苗栗市某商店附近籃球場，發生一起打人事件，有位苗栗某技職高一生，欺負國中生，不僅動手打人，還抓頭髮，一旁有人還不斷嬉戲，笑的很開心，他也怒罵「欺負國中生，你覺得很厲害嗎很有成就感嗎？」。

苗栗有名國中生被高職生霸凌，甚至被「揮拳、抓頭髮」。（翻攝自臉書靠北苗栗）

影片中，一名疑似是霸凌的高職生，不斷揮舞著手欺負蹲在地上國中生的頭，國中生要閃避不慎摔倒在地，接著該名高職生便抓著國中生頭髮，將國中生抓起來站著，甚至還要用手去扣住國中生的脖子，此時一旁有人還刻意站在鏡頭前比「YA」嘻笑，接著高職生便抓著國中生衣領往前走，只見國中生害怕不斷的想要向後離開，接著高職生一拳直接打在國中生臉上，嚇得國中生害怕猛退後，高職生也不斷向前逼近要繼續欺負國中生。

影片一出，網友紛紛留言表示「這就該嚴辦」、「怎麼不立馬去救他，靠北太慢了」、「拍攝者不救？」、「之後這些人被告了，又說：我小孩很乖！他不會做這種事啊」、「痛恨暴力」、「感覺好兇」、「唉！到時候又是家長帶小孩在那邊哭哭啼啼，求原諒！」、「血氣方剛，被不良社會風氣影響」。

對於此影片苗栗北苗派出所所長楊秉學也在貼文留言「鄉親您好，我是北苗所所長楊秉學，本Po文經警方看見後立即派遣員警前往案發地：安巧商店附近籃球場及周邊各路口調閱監視錄影並查訪附近住戶，以利釐清(相關人等)案情，警方絕不姑息任何犯罪行為發生，也請報案人(Po文者)與北苗所聯絡；若鄉親有發現可疑人、事、物，可隨時與北苗派出所（電話：037-260344）聯繫，北苗派出所關心您！」；其他網友也表示「發這部影片的人，不好意思可以把貼文刪掉嗎？這件事情雙方已經去警局做筆錄了，這件事有警察處理」。

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