台灣企業甲級足球聯賽今天上演過去兩季冠亞軍南市台鋼vs.台灣電力的精彩好戲，台電靠溫智豪頭槌助攻陳昭安先馳得點，李祥偉快攻追加進球，以2比1驚險氣走尋求3連霸的台鋼，也破了衛冕軍本季的不敗金身。

台電與台鋼去年一直打到球季最後1天正面對決，才決定冠軍誰屬，今年原定5月15日首度遭遇，但兩隊都受疫情衝擊，移至今日補賽。台電周日才以0比1不敵台灣石虎，不過之前確診的門神邱育宏今天歸隊，周日有中暑現象的溫智豪則抱病上陣，擔綱右翼發動攻擊。

開賽第16分鐘，台電柯昱廷開出左前場自由球，溫智豪在亂軍中搶點後頂，助攻無人盯防的陳昭安頭槌破門。溫智豪賽後表示，主要是「蝌蚪」自由球開得好，也先提醒昭安一定要積極跟進跑他後面，「我只是蹭到球而已。」

台電李祥偉（上）在陳昭安進球後跳到他背上慶祝，4分鐘後他自己也加入進球行列。（中華足協提供）

陳昭安破門時，前鋒李祥偉跳到他背上慶祝，4分鐘後就換李祥偉建功。台鋼後衛白劭宇中場傳球直接被柯昱廷攔截，台電發動三線快攻，蝌蚪看右傳左送出妙傳，李祥偉在左側禁區冷靜起左腳射入對角，前20分鐘台電就以2比0領先。

「大概從前年開始吧，只要我跟昭安誰先進球，另一個人也會進球，而且都是我們本季第一顆。」李祥偉開玩笑說，這不知道算不算是魔咒，但能從前一場落敗很快調整過來，大家的心態很重要，依舊很積極。

台鋼隨後發動猛攻，第73分鐘開出左側角球，邱育宏將球擋出卻剛好被爭頂的台鋼洋將馬可碰入門內，這是馬可本季攻入的第9球，讓比賽再次緊張。不過已經抽筋的邱育宏與台電奮力死守到超過10分鐘的補時結束，都沒在讓台鋼越雷池一步，拿下重要勝利。

邱育宏表示，自己在5月15日確診，隔離滿14天後回歸，沒有太多練球機會，「大概恢復5、6成而已。到後面我腳一踢就抽筋，狀況真的不太行。」下半場多次開球，邱育宏都由隊友代勞，也被馬可發現，邱育宏一拿球就上前壓迫，「這很正常，通常只要守門員出狀況，對手就會很積極上前壓迫，真的是有隊友幫我擋，不然真的不行。」

台電門神邱育宏（左）在新冠確診痊癒後復出首役，就對台鋼守滿90分鐘。（中華足協提供）

溫智豪也踢滿90分鐘，他在周日對石虎後躺了兩天，但台電教頭陳貴人還是得倚重這位大將，「陳總賽前跟我說，我必須在場上多跑，沒力了我們再說。」賽後溫智豪欣慰的說，今天終於打破他不進球、台電就贏不了的狀態，「其他人跳出來很關鍵，這是我們需要的！」

台鋼吞敗後戰績4勝1和1負仍居榜首，但少賽1場的台電已追到3分之差，排名第3位，居次的石虎則以兩分之差緊追台鋼。有趣的是，企甲前3名對戰恰好互咬，石虎目前唯一敗績正是拜台鋼所賜，戰況激烈可見一斑。企甲第1循環剩下3場補賽，第2循環則訂於7月17日展開。