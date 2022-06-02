保險局2022年重點監理兩款保單，一是產險業的防疫保單，另一款則是壽險利變保單，將採「普查」式監理，檢視保單設計與費率等是否合理，防疫險因遇到防疫政策調整已爆出產險史上最大理賠風險，壽險利變保單則正進入每家公司熱賣商品檢視階段，若宣告利率不合理，將可能被停售、開罰。

保險局表示，過去都是採「抽檢」方式，被抽到的公司若又發現缺失，就會被罰，有些有同樣缺失的公司可能因沒有被抽到，就沒有被裁罰，今年採取每家公司都檢視的方式，監理將盡可能「公平」。

2022年美國、台灣開始升息，但利變壽險宣告利率早已如火箭升空，超前宣告，保險局檢視重點包括，宣告利率決定是否依保單設計的公式及相關依據，是否將未來升息預期拿來宣告，是否有穩定的投資報酬率支撐，宣告利率決策會議討論的重點及是否有進行相關風險控管。

保險局已盯上各壽險公司熱銷或宣告利率較高的利變保單，並已陸續發函至少10家壽險公司，要求填寫這些保單簽署精算人員、投資人員，將要求「說明」，這些保單宣告利率如何決定，接著就會進入最後檢視及裁罰。

壽險業者已感受到「山雨卻來」，6月全數未再調整現售保單的宣告利率，美元保單偏保障型主力商品宣告利率仍在3.25~3.4％，偏理財型宣告利率則在3~3.18％。

壽險業利變型保單主要又分為利變年金與利變壽險，近年主要銷售利變壽險，極盛時期是2018年利變壽險新契約保費達6,958億元，占當年新契約保費逾50％，若加上利變年金就會近55％，2020年因為新冠肺炎疫情，全球降息及管會祭出最低死亡保障門檻，利變壽險新契約衰退39％，2021年資本市場開始走多頭行情，利變保單買氣不如投資型保單，再衰退近15％。

今年各壽險業者「預期」美國將會大幅升息，宣告利率亦從1月就開始調高，美元利變壽險亦成目前市場最熱賣保單，利變壽險前4月已賣近1,340億元，同比成長26.5％，宣告利率月月往上升，就被保險局列為重點監理保單。