台灣本土疫情爆發，每日新增確診數屢創新高，連帶新聞台主播也紛紛中鏢居隔；之前就有包括何橞瑢、張齡予等多位主播宣告染疫，必須自我隔離多日才能重返主播台。美女主播鄭凱中昨(31日)也PO文透露自己確診，並透露她有腹瀉等症狀，還曝光她有「確診中工作」的情況。

鄭凱中在記者線上的表現亮眼，連帶坐上主播台的呈現也屢有好評；但她昨(31日)卻發文透露自己的確診訊息：「有網友問我上週六怎麼沒播報？跟大家報告一下，因為我確診了！目前居家隔離中」；她並敘述自覺症狀：「症狀喉嚨痛、頭痛、咳嗽有痰，再來就是腹瀉」。

鄭凱中自認跟確診症狀吃「全餐」的人比起來，她算幸運的確診者，而且藥吃下去一切都好很多，但「陰轉陽」的歷程還是稍微曲折：「其實確診前四、五天就一直想咳嗽、喉嚨微微怪怪的；只是可能『病毒量還太少』，怎麼篩都是陰性；那時先居隔了三天（因為是確診者的密切接觸者），第三天頭痛加劇，想說例行快篩一下，結果真的『陰轉陽』」；她慶幸沒傳染給同事好友跟家人，保持正面情緒喊話：「既然遇上了就面對是我的心情！大家等我七天後回歸」。

鄭凱中確診中不忘工作，受到議員好友及一眾粉絲湧入關心。（圖／取自鄭凱中臉書）

好友苗栗縣議員陳光軒留言關心：「我現在才知道，確診還要忙工作，也太認真了吧」，鄭凱中回：「哈哈哈哈哈哈哈所以剛剛鼻音很重越講越啞」，意外透露了原來她確診中也沒完全休息，還處理了手邊一些未完成的電訪工作，陳光軒也回：「我完全沒聽出來！那個～還是多多保重啦，苗栗大戲應該還沒那麼快演完……」。網友們也紛紛給予問候，請她保重並祝早日康復。