在美國面臨40年來最嚴重的通貨膨脹之際，美國總統拜登周二（31日）會見聯準會主席鮑爾時，兩人除了商討美國與全球經濟情勢，至於力抗通膨、平抑物價更是這次會議聚焦的重點。此外財長葉倫同一天接受媒體訪問時也坦承她過去誤判通膨情勢，並指稱通膨目前是總統拜登最大的擔憂。

這次拜鮑會凸顯白宮正迫切倚賴外在力量，希望能協助對抗40年來最糟的通膨危機。然而這也是繼去年11月拜登打算提名鮑爾連任主席以來，兩人首次會面，出席這次會議的還有財長葉倫。拜登在會後向記者表示，他向鮑爾承諾將尊重聯準會獨立性，「不會干涉他們至關重要的工作」。拜登周一（30日）投書《華爾街日報》，曾提到聯準會主要任務是控制通膨。他說過去歷任總統在通膨飆升期間多試圖干涉聯準會決定，不過他強調自己不會如此做。

白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）在會後記者會上也提到，這次會議「非常具建設性」，拜登與鮑爾針對美國與全球經濟前景交換不少意見，但就會談內容，白宮與聯準會則不願多加透露細節。

聯準會近來為抑制通膨，曾在5月會議將利率一舉調升兩碼。而且在該會議紀錄中，聯準會還暗示可能將在6、7月兩次會議再度升息兩碼。不過鮑爾先前在訪問中也提到，如何避免美國經濟因升息而陷入衰退是一大挑戰，特別是最近幾月全球情勢發展，像是能源市場因俄烏戰爭而受到干擾，以及疫情導致供應鏈陷入混亂等。

此外葉倫周二接受媒體訪問時，承認她去年認為通膨只將維持短暫，而且對經濟威脅有限的看法是錯誤的。她解釋由於經濟遭遇意料之外衝擊，導致能源和食品價格強漲，並且造成供應瓶頸，然而她當時並未能完全了解。

雖然近來經濟數據顯示美國通膨可能已在3月觸頂，不過經濟學家警告要等到通膨回歸到正常水準，恐怕還需要一段時間。