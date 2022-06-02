加拿大央行周三（1日）公布最新決策，基準利率由1％調高兩碼至1.5％。這是該央行繼4月會議後，再一次將利率調升兩碼。

受能源與食品價格飆漲，加國通膨持續攀升，其中4月消費者物價指數（CPI）年增6.8％，為30年來最高水準。排除食品和能源等價格波動性大商品後的核心CPI增幅也接近4%，遠超出加國央行設定的2％通膨目標，該央行還預測短期間通膨會進一步走高。

加國央行周三升息兩碼決定已在市場預期當中，該央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）4月底曾向國會表示，由於通膨過高，央行考慮在6月會議再度調高利率兩碼。加國央行副總裁葛維爾（Toni Gravelle）日前也暗示，加國利率水平仍舊「太寬鬆」。

花旗(Citi)經濟學家柯拉克（Veronica Clark）指出，為壓制通膨，加國央行未來還將持續緊縮貨幣，他預期到年底加國央行的基準利率將達到3％。