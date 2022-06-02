美國媒體今（1）日引述消息稱，美國和中國的國防部長幕僚正討論雙方在新加坡會面的可能性；香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）將於10日至12日舉行，中美防長都將出席。

香港01引述彭博社報導稱，若美中雙方幕僚談妥，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）可能在香格里拉對話期間，與中國防部長魏鳳和會面。五角大廈前官員、美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員庫伯（Zack Cooper）表示：「華府似乎已認定，與北京溝通並嘗試建立能減少衝突可能的護欄（guardrails），要比爭論誰才適合對話更重要。」

彭博社的報導認為，這次中美商討兩國防長在新加坡會面的可能性，顯示美國政府更注重兩國保持對話，而非擔心參與會談的兩名防長層級差異大。

奧斯汀4月曾首次與魏鳳和通電話，但美國過去一直希望奧斯汀能與中共中央軍事委員會副主席許其亮通話，至今未能達成。美國國防部發言人去年8月曾指出，與奧斯汀對等的中國高階國防官員是中共中央軍委副主席，而不是國防部長。