為強化台美雙邊貿易和經濟關係，行政院政務委員鄧振中今（1）日與美國USTR副貿易代表畢昂琪（Sarah Bianchi）視訊會談，行政院於會後舉行記者會，鄧振中表示，台美將啟動「台美21世紀貿易倡議」，並啟動貿易談判，首次會議將在本月底在美國華府舉行，台美經貿關係上多年期望跟美方貿易談判，現在正式展開。

鄧振中指出，台美21世紀貿易倡議，分別為貿易便捷、法規制定、農業、反貪汙、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業，非市場經濟等11項目談判，雙方已經同意本月底在華府舉行首次會議，預計將會由他親自出席，與美方貿易談判代表正式展開談判。

鄧振中表示，本項倡議因架構完整、可延續、內容廣泛，可做為推動貿易協定的路徑圖。本項倡議內容係以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP，政府將結合產、官、學、研各界力量，為我爭取最大利益。

不過，中華戰略學會研究員、英國赫爾大學政治學博士張競認為，假若這其中內容有任何項目是業界不斷向政府呼籲必須與美國協商，而如今能夠順利開議，那麼無疑吾人必須加以肯定。

反之，若這些項目宣布後，業界丈二金剛摸不著頭腦，還要去搞清楚對其營運造成何種影響時，吾人就要抱持保留態度。

張競質疑，洋洋灑灑十一點，不知牛肉在何處，問問企業可有感？且待訂約見真章。先看看明天業界會不會放鞭炮再說吧，再張開眼看看是不是鴻門宴！