確診新冠後的潛伏期長短、康復時間、嚴重程度等情況因人而異，也與感染病毒種類有關。專家認為，有幾種類型的患者確診後怎麼篩都還是陽性，甚至超過10天以上。沒人敢保證這階段的傳染力風險，因為核酸檢測也不是百分之百準確，因此建議自主隔離還是最佳措施。

根據《紐時》報導，每位患者陰轉陽的時間皆不同，研究指出，有些人確診前後PCR陽性竟持續達10天以上，學界也沒能給出答案，讓人們不知道該不該繼續待在家隔離。對此，可以解釋成兩種情況，一、這些人仍具有傳染力；二、快篩可能從中提取殘留的病毒，不完全準確。

怎麼篩都還是兩條線，10天過去了該怎麼辦?一派專家認為陽性不代表具有傳染力，基本上你已經恢復健康，長時間的隔離根本沒必要。不過相反的，另一派則認為陰性也可能帶有傳染風險，好好待在家才是上上策，保護自己也避免擴大傳播鏈。

Omicron變異株成為美國加州主導性病毒之際，一項研究表明，約有71%的患者出現症狀4天後呈現陽性，隨時間一久，第11天仍持續篩出陽性的比例下降至20%，實際上大概只有25%的人具有活病毒。哈佛免疫學專家格拉德(Yonatan Grad)表示，「我們在某些族群看到了相當長的陽性反應，可能與其免疫系統或是變種病毒威力影響有關。」

免疫系統較弱的人需要花比一般人還長的時間來抵抗病毒，這無關年紀、健康狀況以及完全接種劑量。

進一步補充，另外像是暴露於高風險環境中的人，病毒含量高使他們會需要更長時間徹底消滅體內病毒。

美國CDC建議免疫系統較弱者最多隔離20天。持續呈現陽性的個案不算少，最好的方式當然是隔離，外出戴上口罩，且避免大型聚會活動。專家表示，沒人能保證10天後的傳染力是否如最初的等級，建議謹慎看待對你我都好。