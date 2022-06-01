香港性感女神白雲，擁有甜美臉蛋和E級傲人上圍，有「咪神」、「波神」的稱號，近日她帶著2隻愛犬出門散步，卻被熱情的愛犬「襲胸」，更露出超真實表情，讓網友看了都笑翻，直呼：「好想當那隻狗」。

白雲近日穿著細肩帶小背心上街遛狗，超低胸設計讓她核彈級胸器快掉出，深邃事業線更是清晰可見，前凸後翹好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，而更吸睛的是，其中一隻愛犬竟把頭靠在她胸上，讓她雙峰擠到變形，並露出一臉奸笑的表情，讓網友看了都直呼羨慕「好想當那隻狗」。

擁有豐滿上圍和直率個性的白雲，2016年與曾參選香港先生的江俊霖結婚，今年卻傳出因為跟老公個性不合，加上夫家長輩不滿她過於暴露的穿著，本來分居想要冷靜，但矛盾依舊沒有解決，最終仍簽字離婚。

而她對於婚變傳言雖沒正面回應，卻意有所指在情人節發文表示：「分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好，愛情是最美好的，愛情沒有做錯什麼，不要因為遇到錯的人，就不再相信愛情」，似乎給出了暗示。