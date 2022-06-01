或許是政治鬥爭的算計，民進黨政府長久以來都在進行相當偏頗的歷史改造工程，特別是對國父孫中山、蔣中正總統的否定。不過在政府勢力伸不到的國外，他們對近代中國歷史的看法還較為客觀，美國最著名的球員卡公司「Topps！」在2009推出一套「國家英雄卡」，列舉40名國家的英雄人物。當中，國父孫中山位列第14，屬「中國的英雄」；而先總統蔣中正，位列第16，屬「台灣的英雄」。

這套特別卡片，是臉書粉絲站《肆拾哥聊事實》所發現的，肆拾哥是個球員卡的愛好者，他在與其他國外的同好交流時，常常看到一些特別卡片，有一回就看到蔣介石先生的卡片，原本以為是玩家惡搞，後來才知是「Topps！」所發行的國家英雄卡，進而發現，原來國父孫中山也有在列。

肆拾哥解釋，Topps 是一家怎麼樣的公司呢？這間公司創立於 1938 年，母公司是一間叫 American Leaf Tabacco 的菸草公司，這間菸草公司因為第一次世界大戰期間，土耳其的菸草供貨廠商斷絕繼續供貨，而面臨了經營危機，於是就轉而專攻口香糖市場，開始製造口香糖。

在 1947 年推出了「Bazooka」口香糖，與當時市場上的其他產品做出了區隔，Topps 決定在包裝紙上印漫畫，此舉一出果然大受好評，「Bazooka」口香糖成為最熱銷的產品，Topps 乘勝追擊推出每包口香糖內含電視影集明星的小卡，更是讓 Topps 立於口香糖界的不敗之地。

到了 1952 年，這是一個棒球球員卡的歷史性年度， Topps 推出了大聯盟球員卡作為口香糖的贈品，所附的卡片由後來被譽為棒球卡之父的 Sy Burger 操刀，以正面為球員圖片、球隊隊徽及球員姓名，反面為球員基本資料及歷年歷史數據的型態推出，而這樣的設計也沿用至今，被視為是球員卡的原型設計。

美國球員卡公司「Topps！」所做的國家英雄，孫中山被列為CHINA，由於老美當時把國父歸類為中華民族的英雄，用了中國大陸的國徽來代表。(圖/肆拾哥聊事實)

肆拾哥接著說明國家英雄卡的由來。原來，這張卡片是 Topps 在 2009 年推出的 Topps Allen Ginter Baseball 卡包之中，會出現的特卡，而這套特卡名叫 National Heroes，也就是所謂國家的英雄，或是指民族的英雄。

這套特別卡設計的比一般卡片要小一些，非常特別，整套之中總共挑選了 40 位屬於世界級的國家英雄，而這些英雄之中，有著中華民國的國父孫中山先生，以及我們熟知的先總統蔣公－蔣介石先生。

肆拾哥不禁感嘆，為何一個美國知名球卡公司出品，西方國家與世界，都將蔣先生認可與接受為英雄之中，但是在台灣，唯獨蔣介石先生飽受自己人攻擊、踐踏、醜化以及污衊？當年被世界認可的英雄，現在彷彿成為了台灣的罪人？難道這些是非功過，只剩非與過，而沒有了是與功嗎？

身為台灣人有沒有感到很神奇？短短十幾年間，世界認可的英雄，卻因為台灣的政治鬥爭，自己人將自己過去認同的領袖打成了十惡不赦的壞蛋，這樣的政治操作，是對的嗎？真的公道嗎？我想，就留給大家多思考思考，並且試著想一下，改紙鈔錢幣、改中正紀念堂名稱、去除銅像，做這些勞民傷財的事情，到底對這個時代的我們，有什麼好處，又有什麼意義？

最後，我們也不扯太多政治的東西，如果您對這套卡有興趣，還是來好好看一下這套卡中到底挑選出哪 40 位國家級的英雄？可以讓我們的國父與先總統將公能夠並列其中。

這應該是讓我們這個國家－中華民國，以及所有的人民感到驕傲，且值得我們認同的珍貴紀錄，及充滿珍藏價值的紀念與回憶，不是嗎？