國光「電眼女神」許薇安（ViVi）擁有精緻五官和E級傲人身材，IG擁有近130萬粉絲追蹤；日前她曾祭出「獨家私密照及私密影片」，用來犒賞直播平台的頭號粉絲。不料近日竟有她被「移花接木」的私密影片瘋傳，打擾到了許薇安的家人與生活，讓她忍無可忍提出律師聲明。

許薇安常不吝分享美照，之前曾在520前夕向粉絲預告直播獎勵，只要成為直播平台中的頭號粉絲，就可以獲得她獨家的私密照以及私密影片；不料本來打算當成福利的影片卻遭外流，在多個社群平台中曝光，吸引將近50萬觀看。據悉影片是她穿著性感低胸睡衣的畫面，她本人對此則大方回應說：「不會計較遭到外流，自己可是從地獄走過來的女人，天大的事情對我來說都是小事」，一番大器發言讓許多粉絲狂讚。

不料，近日許薇安卻遭到「移花接木」，將色色影片說成是她的外流私密片，她今(1日)在IG發文表示：「關於這兩三天大家在Line瘋傳『許薇安跟男友的私密外流影片』，我只想說⋯真的很羨慕那個女生身材很好，也真的很感謝各位30公分的鄉民們，把身材這麼好的人認作是我～～也謝謝眾多好友網友們的支持私訊鼓勵我要加油，其實也沒什麼好要加油的（又不是我是要加油什麼）」。

但被誤傳的感覺畢竟極差，讓許薇安忍無可忍請律師提出澄清聲明：「心情被受影響是因為波及干擾到我及家人朋友的生活了，大家要記得多看看我的影片照片節目等等⋯下次外流影片才會知道是不是我本人喔！不要再沒求證就說是我本人了啦，這樣太不專業了，相信廣大的鄉民好友們眼睛都是很俐落。我還是一樣在過我簡簡單單的生活，也不要再打擾我的家人及朋友」

留言區也隨即湧入粉絲給她打氣：「哪裡像？照片差很多」、「影片跟你差太多了吧」、「那看起來比妳媽還老...」、「人紅是非多」、「辛苦了」、「美女加油」、「誇張欸 防疫過得太無聊了」、「一切交給法律處理⋯⋯那些不要臉的不知道在蹭什麼還亂栽給妳真大膽」。