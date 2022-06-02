台鐵一名司機員駕駛2154區間車，抵達基隆火車站時，因身體不適自行快篩陽性，通報後卻被要求繼續開，引發質疑。對此台鐵局也做出回應。

根據《ET新聞雲》報導，這名駕駛2154次區間車的司機抵達基隆火車站後，身體不適自主快篩陽性，回報後被要求繼續開下一趟2223次區間車南下，全國火車駕駛產業工會指控，直到向台鐵局反映後，列車仍繼續開了6公里，才在七堵站讓司機員趕緊返家。

全國火車駕駛產業工會指出，該司機員通報後，台鐵當下並無立即處理，要求陽性司機員繼續駕駛2223次從基隆到富岡的區間車，理事長黃隆華說，經自己向台鐵局反映後，才由台鐵副局長下行政命令，讓列車停在七堵站。

對此台鐵表示，當時狀況為司機臨時駕駛2154次時，並未向行控中心通報，而是在2223次臨近開車時間才通知調度員，調度員回應時列車已離站，因此請司機在七堵站停車，並無下令繼續開車指示。